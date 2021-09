Praha - Světově proslulý violoncellista Yo-Yo Ma připlul na své vystoupení v centru Prahy po Vltavě na lodi. Původně měl svůj program představit v sále Rudolfina. Na vlastní přání ho ale přesunul na plovoucí scénu u Slovanského ostrova, kde v rámci hudebního festivalu Prague Sounds zahrál šest suit pro sólové violoncello skladatele Johanna Sebastiana Bacha. Vystoupení trvalo bez přestávky dvě a půl hodiny.

Koncert nabídl zhruba tisícovce diváků plovoucího hlediště možnost sledovat jediného umělce na pódiu na pozadí mostu Legií, v přímém sousedství Národního divadla, s výhledem na petřínskou rozhlednu. Díky umístění pódia na hladinu řeky Vltavy vystoupení sledovaly další stovky lidí z nábřeží, někteří k pontonu připluli na lodičkách či šlapadlech.

Yo-Yo ma, který se narodil v roce 1955 čínským rodičům v Paříži a později se s nimi přestěhoval do New Yorku, koncert mluveným slovem příliš neprokládal. Když ale promluvil, bylo to v češtině. Pořadatele festivalu před třetí suitou pochválil za nápad přivést na Vltavu hudební produkci. Pátou suitu c moll poté věnoval "všem lidé, které jsme ztratili, ale nikdy nezapomene". Po odehrání všech šesti hudebních kusů se s diváky rozloučil svým provedením Modlitby pro Martu.

Yo-Yo Ma zařadil Prahu na seznam 36 světových měst šesti kontinentů, ve kterých Bachových šest suit pro violoncello uvede. "Cílem je sdílet Bachovu hudbu s lidmi, kteří hledají rovnováhu a útěchu v době bezprecedentních změn," uvedl umělec dříve. Suity zahrál například na pláži v Massachusetts, na střeše mrakodrapu v New Yorku či v americkém národním parku Acadia.

Projekt Prague Sounds vznikl loni jako reakce na pandemii koronaviru. Letos se stal open-airem, který u příležitosti svého 25. výročí připravil festival Struny podzimu. Ve čtvrtek ho zahájil Jiří Suchý, program pokračuje do 8. září. Lidé budou mít šanci na plovoucím pódiu vidět a slyšet ještě multiinstrumentalistu a skladatele Jiřího Slavíka se souborem Ondráš a hráčem na lidové nástroje Marianem Friedlem. Jazzový klavírista Brad Mehldau a zpěvák Ian Bostridge se představí ve společném projektu vycházejícím mimo jiné z tvorby Williama Shakespeara a Johanna Wolfganga Goetha. Festival na Vltavě zakončí americká gospelová zpěvačka Lizz Wrightová.