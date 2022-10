Viníkem hospodářských problémů v Evropě je Rusko, řekl v Praze německý ministr

Praha - Viníkem hospodářských problémů v Evropě je režim ruského prezidenta Vladimira Putina, který úmyslně omezil dodávky plynu, což zvýšilo inflaci. Rusko se tím snaží oslabit soudržnost společností v Evropě a tím zničit zdejší demokracii. Na jednání Česko-německého obchodního fóra v Praze to dnes řekl německý ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck.

Habeck zdůraznil, že současná inflace tažená vysokými cenami energií má vnější příčinu, a to je omezení dodávek plynu z Ruska. Žádná evropská vláda se přitom nerozhodla dodávky plynu omezit, a tím zvýšit jeho cenu, ale všechno to způsobily kroky z ruské strany, řekl. "To, co se právě děje, to, co musí nést podniky, kvůli čemu trpí lidé v Evropě, bylo vědomě vyvoláno," řekl Habeck.

Podle něj lze tyto záměry vysledovat z Putinových veřejných vystoupení. "Vysoké ceny energií a vysoká inflace mohou zničit evropský ekonomický model. A zničením ekonomického modelu se zničí i společenský model, společenská stabilita a nakonec i demokracie," řekl německý ministr. "Všechno je to součást střetu s putinovským Ruskem," dodal.

EU jako celek musí podle Habecka najít odpověď na vysokou inflaci. Připomněl, že se už podařilo najít dohodu ohledně zastropování cen elektřiny. Nyní je třeba reagovat i na ceny plynu, uvedl. Vyjádřil přesvědčení, že letošní zimu pomůžou zvládnout plynové zásobníky naplněné na vyšší úroveň než v předchozích letech. Příští jaro a léto už očekává pokles cen plynu.

Habeck také zdůrazni, že EU nesmí Rusku ustoupit a nesmí ani polevit v podpoře Ukrajiny, kterou Rusko vojensky napadlo. Pokud by se tak stalo, lze podle německého ministra očekávat snahy Ruska o destabilizaci širokého pásu území od Pobaltí po Gruzii.

Německý ministr ocenil, jakou roli hraje při reakci na ruskou agresi na Ukrajině a na následné hospodářské problémy české předsednictví v EU. "Česko je země, která nepatří mezi největší v Evropě, ale přesto je to, co se nyní české vládě podařilo, jedním z pilířů evropské soudržnosti," řekl Habeck.

