Vingegaard suverénně ovládl časovku a vede Tour téměř o dvě minuty

Combloux (Francie) - Dánský cyklista Jonas Vingegaard suverénně ovládl 16. etapu Tour de France a po časovce na 22,4 kilometru navýšil v průběžném pořadí náskok před Tadejem Pogačarem na minutu a 48 sekund. Obhájce prvenství po volném dni nedal soupeřům šanci. Od začátku si jel pro vítězství a před stoupáním na Cote de Domancy s průměrným sklonem 6,6 procenta v závěru ani neměnil časovkářský speciál.

"Tak tohle jsem nečekal. Myslím, že to byla moje nejlepší časovka v životě," řekl Vingegaard. "Abych byl upřímný, tak jsme překvapil i sám sebe," přidal po 24. triumfu v kariéře, ale teprve druhém v časovce.

Pogačar sice kolo vyměnil, ale ani to dvojnásobnému vítězi Tour nestačilo. Na druhé příčce za Vingegaardem zaostal o minutu a 38 sekund. Třetí na trase z Passy do Combloux skončil se ztrátou dvou minut a 51 sekund Belgičan Wout van Aert.

"Tohle jsme nečekal, ale stává se to," řekl Pogačar. "Já víc udělat nemohl, asi to nebyl můj nejlepší den. Tour sice rozhodnutá není, ale má obrovský náskok a budeme to teď mít mnohem těžší," přidal.

Vingegaard si připsal třetí etapové vítězství na Tour v kariéře a před středeční královskou etapou letošního ročníku udělal výrazný krok k obhajobě. Ve středu je na programu 165,7 kilometru, během kterých peloton překoná dvě stoupání první a jedno nejvyšší kategorie.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 16. etapa (časovka jednotlivců, 22,4 km): 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 32:36, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -1:38, 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -2:51, 4. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -2:55, 5. S. Yates (Brit./Jayco AIUIa) -2:58, 6. Cavagna (Fr./Soudal-Quick-Step) -3:06. Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 63:06:53, 2. Pogačar -1:48, 3. A. Yates (Brit./SAE Team Emirates) -8:52, 4. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -8:57, 5. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -11:15, 6. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -12:56.