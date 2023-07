Vingegaard si v královské etapě Tour upevnil vedení, v Courchevelu vyhrál Gall

Courchevel (Francie) - Obhájce titulu Jonas Vingegaard si v královské etapě Tour de France upevnil vedení v průběžném pořadí. Dánský cyklista stáje Jumbo-Visma najel na 165,7 km dlouhé trase s cílem v Courchevelu na slovinského rivala Tadeje Pogačara více než pět a půl minuty a čtyři etapy před koncem zvýšil svůj náskok v celkovém hodnocení na 7:35 minuty.

Z vítězství se v 17. etapě, v níž jezdci nastoupali 5400 výškových metrů, radoval po sólovém úniku Felix Gall, který slavil dílčí triumf na Tour poprvé v kariéře. Etapu "Staré dámy" vyhrál jako čtvrtý Rakušan v historii. Druhý dojel s odstupem 34 sekund Brit Simon Yates. Třetí místo vybojoval Španěl Pello Bilbao, který ztratil 1:38 minuty.

"Je to neuvěřitelné, ani nevím, co říct. Celý tenhle rok je skvělý a to, že se mi teď daří na Tour a dokonce jsem vyhrát královskou etapu, je úžasné," radoval se Gall, jenž se v celkovém pořadí posunul na osmé místo. "Celý den jsem se cítil skvěle. Nemyslel jsem ale, že ten únik bude mít šanci dojet až do cíle. Před posledním kopcem jsem na tom byl dobře, počkal jsem si na tu nejprudší pasáž a zaútočil," popsal rozhodující nástup.

Zatímco Vingegaard dokázal v závěru posledního 28 km dlouhého stoupání na Col de la Loze tempo stupňovat a propracoval se na čtvrté místo, Pogačar v souboji o žlutý dres kontakt neudržel a v horku ztrácel. Do cíle nakonec dorazil zlomený s odstupem 7:37 za vítězem.

"Samozřejmě jsme mimořádně šťastní, je těžké to popsat. To, že teď mám více než sedm minut k dobru, je opravdu neuvěřitelné," radoval se v cíli Vingegaard. "Tour ale ještě neskončila a jsem si jistý, že Tadej v příštích třech etapách něco zkusí. Takže musíme dál bojovat, pořád nejsme v Paříži," řekl.

Pro dvojnásobného slovinského šampiona Tour, jenž už v úterý musel spolknout od Vingegaarda jasnou porážku v časovce, předznamenal nevydařený den už pád v úvodu etapy. Pogačar skončil na zemi po kontaktu s kolem soupeře. S krvavým zraněním na levé noze a lokti ale v závodě hned pokračoval a držel tempo diktované stájí Jumbo-Visma.

Rozhodnutí v souboji o žlutý dres padlo až v závěrečném stoupání na poslední ze čtyř vrchařských prémií. Zatímco Pogačar zhruba osm kilometrů pod vrcholem odpadl a týmu hlásil, že už je se silami na konci, Vingegaard se zvedl ze sedla a zaútočil.

"Vůbec nevím, co se stalo. Pod poslední kopec jsem dojel úplně vyčerpaný. Jedl jsem dost, ale dneska mi energie vůbec nešla do nohou. Jsem strašně zklamaný, že jsem nemohl útočit, jak bych chtěl," konstatoval čtyřiadvacetiletý Pogačar, který nicméně stále drží bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. "V posledním stoupání jsem myslel, že ztratím místo na stupních vítězů, ale i díky podpoře týmu jsem stále druhý," dodal.

Vzdávat se ale nehodlá. "Pokud se z dneška vzpamatuju, chci ještě pro tým etapové vítězství. Zkusíme to, ať už to bude pro mne, Adama (Yatese), Felixe (Grossschartnera) nebo Marca (Solera). Pokusíme se, aby se mnou zůstal na stupních vítězů i Adam," dodal s odkazem na průběžně třetího Adama Yatese.

V příštích dvou dnech peloton čekají dvě méně náročné horské etapy ve Vogézách před náročným sobotním testem. Poté už bude na programu jen dojezd do Paříže, v němž se tradičně o žlutý dres nezávodí.

Cyklistický závod Tour de France - 17. etapa (Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel, 165,7 km): 1. Gall (Rak./AG2R-Citroën) 4:49:08, 2. S. Yates (Brit./Jayco-AlUla) -34, 3. Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) -1:38, 4. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -1:52, 5. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -2:09, 6. Johannessen (Nor./Uno-X Pro Cycling) -2:39. Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 67:57:51, 2. Pogačar (Slovin-/SAE Team Emirates) -7:35, 3. A. Yates (Brit./SAE Team Emirates) -10:45, 4. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -12:01, 5. S. Yates -12:19, 6. Bilbao -12:50.