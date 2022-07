Vingegaard potvrdil v poslední etapě triumf na Tour, v Paříži vyhrál Philipsen

Paříž - Dánský cyklista Jonas Vingegaard vyhrál 109. ročník Tour de France. V závěrečné 21. etapě dojel pětadvacetiletý lídr týmu Jumbo-Visma bezpečně v hlavním poli, spurt v Paříži ovládl Belgičan Jasper Philipsen.

Vingegaard najel po sobotní časovce 3:34 minuty na Slovince Tadeje Pogačara, jenž ovládl minulé dva ročníky "Staré dámy". Vzhledem k dnešním rozestupům v pelotonu se Dánův náskok snížil podle oficiálních výsledků na 2:43 minuty, což mu i tak zajistilo výrazné vítězství. Třetí skončil s odstupem více než sedmi minut další bývalý vítěz nejslavnějšího světového závodu Geraint Thomas z Británie.

Philipsen si po 116 kilometrech připsal druhé vítězství na letošní Tour. Pro prestižní triumf na bulváru Champs-Élysées si dojel před Nizozemcem Dylanem Groenewegenem, třetí byl Nor Alexander Kristoff. Členové Vingegaardova týmu o prvenství nebojovali, cílem projeli společně slavící v hlavním poli.

Vingegaard se dočkal prvního vítězství na Grand Tour. Loni ještě skončil na "Staré dámě" druhý za Pogačarem, letos ale zopakoval triumf krajana Bjarneho Riise z roku 1996. Minulý týden v horské 11. etapě využil Vingegaard slabšího dne úřadujícího dvojnásobného šampiona Pogačara a vysvlékl ho ze žlutého dresu, který pak i za pomoci svého špičkového týmu uhájil.

"Je to úžasné vítězství, konečně si ho můžu vychutnat a nikdo mi ho už nevezme," radoval se Vingegaard po dnešním dojezdu Tour, jež začala pro něj symbolicky v Kodani. "Už start Tour v Dánsku byl pro mě jedním z nejkrásnějších zážitků v životě. Byla to úžasná cesta: měli jsme plán a drželi jsme se ho na 100 procent. Chci slavit a odpočívat, ale také chci více než jen jedno vítězství na Tour," dodal.

Vingegaard definitivně vítězství potvrdil v sobotní časovce, v níž porazil Pogačara o osm sekund a nestačil jen na týmového kolegu Wouta van Aerta. Belgičan byl další velkou osobností letošní Tour: klíčový Vingegaardův pomocník se postaral o tři ze šesti etapových prvenství týmu Jumbo-Visma, k tomu suverénně ovládl bodovací soutěž. Vingegaard vedle nejprestižnějšího žlutého trikotu získal puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře, Pogačar uhájil bílý trikot nejlepšího mladého jezdce.

"Není to to, pro co jsem si přijel, ale jsem šťastný. Jsem hodně pyšný na to, že jsem dojel druhý a že jsem vyhrál tři etapy," uvedl třiadvacetiletý Pogačar z týmu SAE Emirates.

Úvod dnešní poslední etapy se jako obvykle nesl ve slavnostním duchu. První kilometry po startu v moderní pařížské čtvrti Défense jel peloton v pomalém tempu, držitelé trikotů pózovali fotografům a členové stáje Jumbo-Visma si za jízdy ťukli na oslavu šampaňským.

Tempo závodu se výrazně zvýšilo až po příjezdu do centra Paříže. Pět kilometrů před cílem ve stoupání k Vítěznému oblouku překvapili spurtérské týmy připravující se na hromadný finiš nástupem Pogačar s Thomasem, ale jejich útok neměl dlouhého trvání. Pro ceněné vítězství si tak dojel Philipsen, jenž byl loni na Champs-Élysées druhý za Van Aaertem.

Stejně jako minulé dva ročníky byla i letošní Tour ovlivněna koronavirem. Pozitivní test na covid-19 mělo sedmnáct jezdců, tím posledním ohlášeným byl Kanaďan Michael Woods, jenž proto nemohl nastoupit do závěrečné etapy. Po sobotní časovce opustili peloton také jiný Kanaďan Guillaume Boivin a Španěl Gorka Izagirre, kteří ale pozitivně testováni nebyli.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 21. etapa (Paříž - Paříž, 116 km): 1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 2:58:32, 2. Groenewegen (Niz./BikeExchange-Jayco, 3. Kristoff (Nor./Intermarché-Wanty-Gobert), 4. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 5. Sagan (SR/TotalEnergies), 6. Lecroq (Fr./B&B Hotels-KTM), 7. Van Poppel (Niz./Bora-hansgrohe), 8. Ewan (Austr./Lotto-Soudal), 9. Hofstetter (Fr./Arkéa-Samsic), 10. Wright (Brit./Bahrain Victorious) všichni stejný čas. Konečné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 79:33:20, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -2:43, 3. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -7:22, 4. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -13:39, 5. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) -15:46, 6. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic) -16:33, 7. Bardet (Fr./DSM) -18:11, 8. Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert) -18:44, 9. Lucenko (Kaz./Astana-Qazaqstan) -22:56, 10. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -24:52. Bodovací soutěž (zelený trikot): 1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 480, 2. Philipsen 286, 3. Pogačar 250. Vrchařská soutěž (puntíkovaný trikot): 1. Vingegaard 72, 2. Geschke (Něm./Cofidis) 65, 3. Ciccone (It./Trek-Segafredo) 61. Mladí jezdci (bílý trikot): 1. Pogačar 79:36:03, 2. Pidcock (Brit./Ineos-Grenadiers) -58:32, 3. McNulty (USA/SAE Team Emirates) -1:28:36. Týmy: 1. Ineos Grenadiers 239:03:03, 2. Groupama-FDJ -37:33, 3. Jumbo-Visma -44:54.