Vingegaard obhájil triumf na Tour de France, spurt v Paříži vyhrál Meeus

Paříž - Dánský cyklista Jonas Vingegaard suverénně obhájil loňský triumf na Tour de France. V dnešní poslední 21. etapě s cílem v Paříži, ve které se závodí až v samotném závěru, dojel bezpečně v pelotonu. Životní výhru si připsal belgický nováček Jordi Meeus.

Šestadvacetiletý jezdec stáje Jumbo-Visma Vingegaard si druhé celkové prvenství na Tour v kariéře zajistil s náskokem sedmi a půl minuty před dvojnásobným vítězem "Staré dámy" Tadejem Pogačarem. Čtyřiadvacetiletý slovinský jezdec počtvrté za sebou ovládl hodnocení cyklistů do 25 let.

"Jsem šťastný a pyšný. Vyhrát podruhé je opravdu neskutečné," řekl Vingegaard. "Bylo to hrozně dlouhé, ale uteklo to strašně rychle. Užil jsme si každý den. Bylo to super náročné, ale souboj s Tadejem byl skvělý. Vítězství dnes oslavíme dobrou večeří," dodal.

Třetí místo v celkové klasifikaci obsadil Pogačarův stájový kolega Brit Adam Yates. Zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže získal vítěz čtyř etap Jasper Philipsen z Belgie. Puntíkovaný trikot pro nejlepšího vrchaře vybojoval Guilio Ciccone z Itálie.

Vingegaard za celkovým prvenstvím vykročil vítězstvím v časovce, po které vedl před Pogačarem o téměř dvě minuty. Obhajobu poté potvrdil v královské etapě s 28 kilometrů dlouhým stoupáním na Col de la Loze, ve které Slovinec odpadl a Vingegaard navýšil náskok na 7:35 minuty.

Meeus si pro nejlepší výsledek v kariéře dospurtoval v dramatickém hromadném finiši. Nejtěsnějším rozdílem v něm porazil krajana Philipsena a Dylana Groenewegena z Nizozemska.

"Jel jsem za Pedersenem, využil jsem vzduchového pytle a na cílové čáře jsem byl těsně první. Vyhrát poprvé a právě tady je neuvěřitelné," přidal Meeus, který prodloužil neporazitelnost belgických jezdců na Champs Élysées.

Loni závěrečnou etapu Tour ovládl Philipsen, v roce 2021 Wout van Aert, který letos odstoupil před 18. etapou kvůli blížícímu se narození syna.

Tour de France - závěrečná 21. etapa (Saint-Quentin-en-Yvelines - Paříž, 115,5 km):

1. Meeus (Belg./Bora-hansgrohe) 2:56:13, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Groenewegen (Niz./Jayco-AlUla), 4. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 5. Bol (Niz./Astana), 6. Girmay (Erit./Intermaché-Circus-Wanty) všichni stejný čas.

Konečné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 82:05:42, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -7:29, 3. A. Yates -10:56 (Brit./SAE Team Emirates), 4. S. Yates (Brit./Jayco-AlUla) -12:23, 5. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -13:17, 6. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -13:27.

Bodovací soutěž (zelený trikot): 1. Philipsen 377, 2. Pedersen 258, 3. Coquard (Fr./Cofidis) 203.

Vrchařská soutěž (puntíkovaný trikot): 1. Ciccone (It./Lidl-Trek) 106, 2. Gall (Rak./AG2R-Citroën) 92, 3. Vingegaard 89.

Mladí jezdci (bílý trikot): 1. Pogačar 82:13:11, 2. Rodríguez -5:48, 3. Gall -8:40.

Týmy: 1. Jumbo-Visma 247:26:17, 2. SAE Emirates -7:13, 3. Bahrain Victorious -22:01.