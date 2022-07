Vingegaard a Van Aert ujišťovali novináře, že na Tour dominovali bez dopingu

Paříž - Tým Jumbo-Visma dominoval letošní cyklistické Tour de France tak výrazně, že se jeho největší hvězdy Jonas Vingegaard a Wout van Aert nevyhnuly otázkám na použití nedovolených prostředků. Oba doping, jenž v minulosti provázel mnoho ročníků Tour, důrazně popřeli.

"Tohle je otázka na h...o, dostáváme ji každý rok," reagoval v rozhovoru s novináři nazlobeně Belgičan Van Aert po sobotní časovce. Tu vyhrál před Dánem Vingegaardem, který si tím prakticky zajistil celkové prvenství v závodě. "Jen kvůli tomu, že předvádíme výkony na takhle vysoké úrovni, se musíme bránit. Nechápu to," dodal Van Aert, jenž se postaral o tři ze šesti etapových výher své stáje a získal také zelený trikot vítěze bodovací soutěže.

"Tvrdě jsme se na to nadřeli. Cyklistika se změnila a nelíbí se mi, že musíme pořád odpovídat na tyhle otázky. Kontrolují nás neustále celý rok, ne jen na Tour, ale i v našich domovech. Prostě jsme na to trénovali. Když se podíváte na náš tým, jak se v průběhu let zlepšil, nepřišlo to z ničeho," dodal sedmadvacetiletý univerzál Van Aert, klíčový pomocník nového šampiona Tour.

O dva roky mladší Vingegaard letos vyhrál suverénně dvě horské etapy a sesadil z trůnu Slovince Tadeje Pogačara, jenž ovládl minulé dva ročníky. Také on novináře ujišťoval, že se jeho týmu dá věřit.

"Jsme naprosto čistí, každý z nás. Nikdo z nás nebere nic nepovoleného. Myslím, že jsme tak dobří, protože jsme se výborně připravili. Posunuli jsme na novou úroveň soustředění ve vysokohorském prostředí. Děláme maximum s materiálem, stravou a tréninkem. Náš tým je v tomhle nejlepší, proto nám můžete věřit," řekl před dnešním slavnostním dojezdem do Paříže Vingegaard, jenž na obhájce prvenství Pogačara najel celkem 3:34 minuty.

Na nejslavnějším závodu světa se neobjevil dopingový případ od roku 2015, kdy byl Ital Luca Paolini pozitivně testován na kokain. Před ním měl poslední pozitivní test v roce 2012 Lucemburčan Fränk Schleck na zakázané diuretikum.

V předchozím desetiletí se ale především ročníky 2006-2008 jely ve stínu dopingových podezření a afér. V roce 2007 byl Vingegaardův krajan Michael Rasmussen vyřazen ze závodu v době, kdy měl v držení žlutý dres lídra. Jeho tým Rabobank ho odvolal z Tour a propustil kvůli tomu, že lhal o místě svého pobytu a zmeškal dopingové kontroly.

Nizozemská banka Rabobank se stáhla z cyklistiky v roce 2012. Tým ale pod různými sponzorskými názvy pokračoval, až se v roce 2019 přejmenoval na Jumbo-Visma.