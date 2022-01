Vinařstvím roku 2021 je Reisten z Pavlova - VIDEO

Brno - Vítězem 12. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Reisten z Pavlova na Břeclavsku, které zároveň zvítězilo v kategorii středně velkých vinařství s produkcí od 50.000 do 250.000 litrů za rok. V kategorii malých vinařství s produkcí do 50.000 litrů ročně zvítězilo pražské vinařství Salabka, mezi velkými producenty stejně jako loni znojemský Lahofer. Výsledky soutěže dnes vyhlásili v brněnské hvězdárně zástupci Svazu vinařů na galavečeru, který byl zároveň přenášen on-line.

Vítěze vybírala mezi devíti finalisty, po třech v každé kategorii, odborná komise, která všechna vinařství navštívila. Posuzovala, nakolik finalisté naplňují hlavní myšlenku soutěže, tedy dlouhodobě převyšovat běžnou praxi v oboru a posouvat jej na kupředu.

"Naší filozofií je šetrné zacházení s vinicemi a respekt a ohleduplný přístup k přírodě. To a jedinečný pálavský terroir nám pomáhá vyrábět vína charakteristická svou hlubokou mineralitou a kořenitostí. Ocenění nejen našich vín, ale i toho, jak k nim přistupujeme a pracujeme ve vinařství, nás nesmírně těší, ale i zavazuje do dalších let," uvedl obchodní ředitel vítězného vinařství Roman Frič.

Vinařství z Pavlova na Břeclavsku u poroty zabodovalo svým „tahem na branku“ a cílevědomostí, řekl ČTK člen poroty Roman Slouk. "Ve vinařství Reisten udělali za rok neuvěřitelné množství práce. Dotáhli přestavbu vinařství a dali mu koncept, mají promyšlené, kam směřují,“ dodal Slouk.

K vítězství pražského vinařství Salabka v kategorii malých vinařství přispěla jeho „exotičnost“. „Nejde ale jen o to, že jsou z Prahy. Podstatné je, že dělají kvalitní vína, jejich podnikání a koncepce je promyšlená, je za nimi kus práce,“ dodal Slouk.

Kromě ocenění v hlavních kategoriích uděloval Svaz vinařů i cenu Enolog roku určenou pro znalce vín do 40 let, kterou letos získal Jakub Smrčka z Thaya vinařství.

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a dvakrát vinařství Sonberk.

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna.