Vinařstvím roku 2020 se stal Sonberk, cenu vyhrál už podruhé

Praha - Absolutním vítězem 11. ročníku soutěže Vinařství roku se stalo vinařství Sonberk z Popic na Břeclavsku, které zároveň zvítězilo i v kategorii středně velkých vinařství s produkcí od 50.000 do 250.000 litrů za rok. Výsledky soutěže vyhlásili zástupci Svazu vinařů prostřednictvím online přenosu, který pro letošek nahradil tradiční galavečer.

V kategorii malých vinařství s produkcí do 50.000 litrů ročně zvítězili Piálek&Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku a mezi velkými producenty pak znojemský Lahofer.

Vinařství roku je titul, jehož držitelé musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu kvalitního vína. Musí mimo jiné například posouvat obor vpřed. Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem soutěže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

"Aby mohlo vinařství v této soutěži zvítězit, tak musí být něčím výjimečné a prospěšné pro celý obor. Vinařství Sonberk nám to dokázalo už v roce 2013, kdy bylo jednoznačně nejlepší. Pokračovalo ale dál v práci, protože to, co stačilo před osmi lety, by letos už na titul nestačilo. Sonberk ale rostl dál, nikoli co do velikosti, ale hlavně co do kvality vína, jeho výroby, vinohradnictví i prezentace vinařství. A proto zcela zaslouženě získal titul i za rok 2020," uvedl člen komise, která finalisty hodnotila, Mojmír Baroň.

Vinařství Piálek&Jäger, které zvítězilo mezi nejmenšími producenty, oslovilo komisi svou filozofií vyrábět co nejkvalitnější odrůdová vína typická pro Znojemskou vinařskou podoblast.

Také vítěz mezi největšími výrobci, vinařství Lahofer, dbá na vysokou kvalitu svých vín i na kvalitní suroviny výhradně ze Znojemské vinařské podoblasti. Moderní výrobní technologii a moderní marketing pak podpořilo nadregionání architekturou v podobě nového sídla, které navrhla architektonická kancelář Chybík+Krištof a která vizuálně kopíruje zvlněnou krajinu z vinohrady.

Ve finále o titul Vinařství roku se utkalo devět vinařství, tři v každé kategorii. Vítězi titulu se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Malý vinař - František a Hana Mádlovi, Znovín Znojmo, Sonberk, Château Valtice - Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec a loni Vican rodinné vinařství.

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna.