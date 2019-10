Vinařství Vaďura v Polešovicích dokončuje letošní sklizeň hroznů

Polešovice (Uherskohradišťsko) - Rodinné Vinařství Vaďura v Polešovicích na Uherskohradišťsku dokončuje letošní sklizeň hroznů. Začala v září, potrvá zhruba do 20. října, řekl ČTK majitel vinařství Jaroslav Vaďura. Úroda je podle něj letos průměrná, vinařství by mělo sklidit asi 100 tun hroznů.

Dnes sklízeli pracovníci ve vinicích hrozny odrůdy Tramín červený. V uplynulých dnech už sklidili například odrůdy Muškát moravský, Modrý Portugal, Rulandské šedé nebo Rulandské bílé. "Ještě nám zbývá Frankovka, Zweigeltrebe a Ryzlink rýnský. Už od počátku odkvetení to letos vypadalo, že bude výborný ročník. Ale dneska, když sbíráme, tak hrozny nemají tu hmotnost, jak jsme počítali," uvedl Vaďura.

Letošní úrodu ve vinařství negativně poznamenaly jarní mrazy a škůdci. "Různorožec trnkový nám udělal dost velikou škodu. Když na jaře raší réva, jeho housenky vyžírají očka. To nám hlavně poškodilo odrůdu Chardonnay, které jsme letos sklidili velmi málo," řekl Vaďura.

Cukernatost hroznů, která má vliv na chuť vína, je podle vinaře o něco nižší než loni. Pohybuje se nejčastěji mezi 21 až 22 procenty. Vzhledem k tomu, že mezi zákazníky roste poptávka po suchých vínech, to však pro podnik neznamená žádnou komplikaci. "Odrůdy sbíráme dříve než v předchozích letech, abychom v hroznech měli kyselinu. Díky tomu jsou vína suchá, po vykvašení v nich není tolik zbytkových cukrů," uvedl Vaďura.

Část hroznů vinařství nakupuje z Maďarska a od Vinohradnické společnosti Polešovice. Ceny vína by se podle Vaďury ve srovnání s minulým rokem měnit neměly. Podnik z valné většiny vyrábí bílá vína, která tvoří asi tři čtvrtiny produkce. Zbývající část připadá na vína červená a růžová.

Vinařství Vaďura hospodaří na 12 hektarech vinic. Do budoucna plánuje jejich rozšíření o tři hektary. Pozemky už má připravené. Chybějí mu však odborně zdatní pracovníci, což expanzi vinařství komplikuje. "Nejsou lidi, kteří by to uměli a chtěli dělat. Sběr může dělat kdekdo, ale třeba řez v zimě nebo ošetřování révy při zelených pracích, tak to musí být člověk fundovaný," řekl Vaďura.

Společnost hrozny zpracovává v moderním areálu vybudovaném v roce 2008. Každoročně podle Vaďury prodá zhruba 70.000 lahví, což je asi třetina celkové produkce. Její většinu nadále tvoří sudové víno. Výrobky prodává vinařství ve svém sklepě a vinotékách, do obchodních řetězců nedodává.