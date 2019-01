Brno - Vinaři z Moravy a Čech dosáhli v loňském roce nového rekordu v počtu získaných medailí na mezinárodních soutěžích. Ze zahraničí jich přivezli 909, což je ve srovnání s rokem 2017 o 181 ocenění více. Ve srovnání s rokem 2014 je to dokonce o 354 medailí víc. ČTK to řekl Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu. Fond účast moravských a českých vinařů na soutěžích finančně podporuje.

"Důvodů je hned několik. Portfolio soutěží, kterých se mohou naši vinaři zúčastnit, se rozšiřuje, postupně se tedy mohou účastnit většího počtu soutěží. Zároveň také o účast v soutěžích stoupá zájem mezi samotnými vinaři," vysvětlil Machovec.

Stále více vinařů si uvědomuje, že ocenění z mezinárodní soutěže pro ně představuje marketingovou výhodu. Zároveň s přibývajícími zkušenostmi se také vinaři v soutěžích lépe orientují a učí se vyhodnotit, která je zrovna pro jejich víno nejvhodnější, protože v ní má větší šanci na úspěch.

"Nejde o to, že by někde byla mírnější kritéria hodnocení. Ale v některých soutěžích dlouhodobě vítězí určité typy vín. A pokud vinař na některé soutěži uspěje, obvykle to v dalším roce zkusí znovu," doplnil Machovec.

V roce 2018 přivezli vinaři ze zahraničí nejen zlaté, stříbrné a bronzové medaile, ale také 16 velkých zlatých a jednu platinovou. Podařilo se jim také získat pět titulů šampiona.

Nejúspěšnější byla vína z České republiky ve Vídni, ze soutěže AWC Vienna přivezla 347 medailí. Za nejcennější medaili Vinařský fond označuje platinovou ze soutěže Decanter World Wine Awards v Londýně, kterou získalo Vinařství Gotberg za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2016. Za zmínku jistě stojí například i úspěch Miloše Michlovského, který na soutěži bílých vín Concours des Grands Vins Blancs du Monde získal za Rulandské bílé pozdní sběr 2015 Grand Prix de Jury, tedy Velkou cenu poroty.

Kromě marketingového prospěchu pro oceněná vína je účast na mezinárodních soutěžích důležitá i pro zvyšování povědomí o České republice jako producentovi kvalitních vín. "Naše vinařství zatím není známé ve světě tak jako vína z Francie, Itálie nebo Španělska. Ale každé vítězství ve světové konkurenci pomáhá rozšířit povědomí o něm," dodal Machovec.

Rok Počet medailí 2014 555 2015 500 2016 645 2017 728 2018 909

Zdroj: Vinařský fond