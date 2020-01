Vinaři lisují slámové víno, hotové bude za dva roky

Po více než 100 dnech odpočinku na slámě z bio farmy putovaly 16. ledna 2020 hrozny na slámové víno vinařství Chateau Valtice do lisu. Právě leden a únor jsou obdobím, kdy vinaři poslední hrozny sklizené v předchozím roce zpracovávají. Tím, že se z hroznů odpaří tekutina, získají vyšší cukernatost. Z celkem 800 kilogramů hroznů vinaři očekávají výlisnost až 300 litrů.

Po více než 100 dnech odpočinku na slámě z bio farmy putovaly 16. ledna 2020 hrozny na slámové víno vinařství Chateau Valtice do lisu. Právě leden a únor jsou obdobím, kdy vinaři poslední hrozny sklizené v předchozím roce zpracovávají. Tím, že se z hroznů odpaří tekutina, získají vyšší cukernatost. Z celkem 800 kilogramů hroznů vinaři očekávají výlisnost až 300 litrů. ČTK/Šálek Václav

Brno - Po více než 100 dnech odpočinku na slámě z bio farmy putovaly dnes hrozny na slámové víno vinařství Chateau Valtice do lisu. Právě leden a únor jsou obdobím, kdy vinaři poslední hrozny sklizené v předchozím roce zpracovávají.

"Jde o odrůdu Pálava, která se díky své vyšší přírodní cukernatosti a nádherné vůni, připomínající květ růže, pro výrobu slámového vína výborně hodí. Celkem jsme lisovali 800 kilogramů hroznů a očekávaná výlisnost bude až 300 litrů," uvedl ředitel Chateau Valtice David Šťastný.

Hrozny se budou lisovat plných 24 hodin, i další kroky výroby slámového vína trvají několikanásobně déle než u běžného vína. Pro jeho výrobu se používají hrozny sklizené na podzim, které vinaři uložili na speciální rošty nebo do bedýnek, kde v dobře větraných prostorách hrozny nejméně tři měsíce vysychají.

Tím, že se z nich odpaří tekutina, získají vyšší cukernatost. "V současné době má vylisovaný mošt více než 40 stupňů cukernatosti, tedy 400 gramů přírodního cukru na jeden litr," uvedl Šťastný.

Letos vylisované slámové víno ale bude možné ochutnat až v roce 2022. Kvasný proces, který u běžného vína trvá obvykle několik dnů, se u slámového protahuje na týdny. "Snažíme se slámové víno vyrábět od začátku až do konce přírodním postupem. Například čištění vína se děje pouze pomocí gravitace, tedy sedimentací, nefiltrujeme jej. Potřebuje prostě svůj čas," uvedl Šťastný.

Výroba slámového vína je však větší sázka na jistotu než výroba vína ledového. To musejí vinaři sklízet při teplotě sedm stupňů pod nulou. Ve Valticích sklízeli už na začátku prosince. "Dlouho to vypadalo, že požadovaných minus sedm nebude, ale nakonec jsme posbírali necelý hektar odrůdy Veltlínské zelené. Také jeho výroba trvá déle, zákazníci si na ledové víno ročníku 2019 musí počkat do Vánoc 2022," dodal.

Ne vždy ale čekání na správné podmínky dopadne dobře. Pokud mráz nepřichází a hrozí, že by se hrozny zkazily, poslouží alespoň k výrobě vína s vyšší cukernatostí, obvykle výběru z cibéb, který nepotřebuje nízké teploty, pouze vysokou cukernatost.

Slámové víno má zhruba 11 procent alkoholu, protože proces kvašení se v určité fázi zastaví. Zbytkový cukr je od 190 do 250 gramů na litr, což je oproti těm nejsladším klasickým vínům čtyřikrát až pětkrát více. Výlisnost se pohybuje mezi 20 a 25 procenty, podobně jako u vína ledového. Slámová vína mají odbyt zejména v gastroprovozech nebo jako dárky. Ve větším množství se prodávají málokdy.