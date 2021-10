Vinaři lahvují svatomartinské víno, etikety a uzávěry kupovali s předstihem

Mikulov (Břeclavsko) - Od pondělí zná část vinařů verdikt odborné komise, která posuzovala vzorky vín, jež se letos ucházela o značku Svatomartinské. Ti, kteří uspěli s některým z 268 vybraných vín, už nyní naplno pracují na tom, aby letošní svatomartinské vypravili na cestu ke konzumentům. Lahvovací linky pracují navzdory státnímu svátku, řekli dnes ČTK zástupci tří dotázaných vinařství.

"Svatomartinské je pro nás poměrně stresující záležitost, protože to znamená striktní splnění termínů a lhůt. Jsme organické vinařství a vyrábíme bio víno. K odkalení používáme sedimentaci, která vyžaduje určitý čas. Musíme tak například vybírat pro odkalení užší nádoby, aby sedimentace probíhala rychleji, a víno odsávat shora. Ve výsledku pak mám větší ztráty než při výrobě běžného vína," uvedl Petr Cibulka z mikulovského rodinného bio vinařství Víno Cibulka.

Ve Vinařství Vajbar v Zaječí na Břeclavsku při výrobě vína používají více moderních technologií, proces pro ně tedy není tak složitý jako pro bio vinaře. Termínům svatomartinského vína ale museli přizpůsobit sklizeň hroznů, která se letos vrátila do tradičnějších dní a neuspíšilo ji horké léto jako v předchozích letech. "Při sběru to bylo poněkud náročnější, hrozny by potřebovaly ještě o deset dní déle viset ve vinohradu. Ale s moderní technologií se to zvládnout dá," řekl ČTK majitel vinařství Bronislav Vajbar.

Vinaři, kteří se o známku Svatomartinské víno chtějí ucházet, ale musejí do těchto vín investovat ještě před tím, než komise jejich vzorky posoudí. Do začátku října musí od výrobců nakoupit v plánovaném množství zátky a uzávěry se značkou Svatomartinské a nechat v předstihu natisknout etikety. Vzhledem k tomu, že komise zasedá až na konci října a na začátku listopadu, aby měli vinaři dost času na přípravu samotného nápoje, tyto související práce by nebylo možné stihnout až poté, co známku získají. Zátky i etikety z roku 2018 tak má ve skladu i Petr Cibulka. "Svatomartinské má přesně stanovené parametry a nám zrovna v tom roce nastoupal alkohol přes povolenou hranici 12 procent. Naše vzorky neprošly a uzávěry s logem tak byly k ničemu," posteskl si vinař.

Letos ale jeho vína ve výběru uspěla a do prodeje pošle 12.000 lahví, což je na malé vinařství úctyhodný počet. Největší prodej očekává v řetězcích zaměřených na bio a farmářské potraviny, s nimiž spolupracuje.

Bronislav Vajbar, jehož vinařství patří mezi středně velká, letos připravuje 75.000 lahví svatomartinského, 80 procent z nich pošle do vinoték a restaurací. Zbylé prodá prostřednictvím internetového obchodu.

Svatomartinské víno na státní svátek lahvovali také ve vinařství Chateau Valtice, které letos pošle do prodeje 160.000 lahví. "Všechna vína musí být nalahvovaná do pondělí 1. listopadu. Je to vždycky boj s časem. Sklepmistři musí vyškolit a připravit vína do špičkové kvality mladých vín v řádu několika týdnů, ale mají už své zkušenosti, takže to i v letošním roce zvládli velmi dobře,"uvedl David Šťastný z Chateau Valtice.

Značka Svatomartinské byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond, který ochrannou známku vinařům každoročně propůjčuje. Loni bylo na trhu 1,75 milionu lahví, 312 druhů vín ze 74 vinařství, v roce 2019 to bylo 366 vín od 97 výrobců a na trhu bylo 2,2 milionu lahví.