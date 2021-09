Vinař: Zájem o šumivé víno z Kuksu je značný, letos bude asi tisíc lahví

Kuks (Trutnovsko) - Vinaři v Kuksu na Trutnovsku, kde je první registrovaný vinohrad v Královéhradeckém kraji, dnes sklidili asi 1,5 tuny hroznů. Úroda půjde na výrobu šumivého vína dělaného metodou druhotného kvašení v lahvi, tedy tradiční šampaňskou metodou. Polovina produkce vína z letošní sklizně je už dopředu zamluvená, řekl dnes ČTK ředitel společnosti Vinné sklepy Kutná Hora Lukáš Rudolfský. Kutnohorskému vinařství kukská vinice patří.

Fotogalerie

Asi dvacítce sběračů trval dnes sběr hroznů na půlhektarové vinici naproti baroknímu hospitalu téměř celé odpoledne. "Nebylo na co čekat, počasí v posledních dnech přálo. Září bylo relativně suché a hrozny díky tomu dosáhly potřebné cukernatosti a kyselin pro šumivá vína. Letos sklízíme o týden později, než bychom si představovali, je to dané vývojem počasí," uvedl Rudolfský.

Jedna z nejsevernějších vinic v Česku v Kuksu podle něj již několik let produkuje hrozny v ideální kvalitě pro výrobu šumivých vín. "Cukernatost je kolem 15 stupňů normalizovaného moštoměru a zhruba 10 gramů kyselin na litr. Po odbourání v hotovém víně by to mělo být okolo sedmi gramů kyselin na litr," řekl ČTK Rudolfský.

Předpokládá, že z letošní sklizně na Kuksu bude asi tisícovka lahví. "Bude to cuvée ze všech tří burgundských odrůd, které na Kuksu máme. Zájem je obrovský. I když ještě víno není na světě, přibližně polovinu si již zájemci zamluvili. Zájem o to mají hlavně zákazníci, kteří s kukským vínem mají zkušenost a vědí, co je čeká. Lahev nabízíme za 650 korun," uvedl ředitel společnosti.

Kutnohorští vinaři vyrábějí šumivé víno od roku 2012, především z hroznů z kukské vinice, kde jsou vhodné podmínky pro pěstování burgundských odrůd. Podle nich jsou šumivá vína z Kuksu charakteristická svojí mineralitou, slaností v dochuti a svěžím citrusovým aroma. Tzv. tichá vína z Kuksu vznikají méně, hlavně, když je výjimečně dobrý rok.

Podle Rudolfského byl letošní rok z hlediska počasí mírně podprůměrný, v červenci museli ve vinohradu bojovat s plísňovými chorobami. Naopak letošní úrodu hroznů v Kuksu označil za nadprůměrnou.

"Letos to určitě jednoduché nebylo. Letošní rok nebyl ideální, nástup jara byl pozdní, rašení bylo zpožděné o 14 až 20 dní. Červen a červenec nám zamíchal kartami. Zatímco v červnu se zdálo, že réva nebude mít žádnou ztrátu, v červenci to bylo už jiné. Červenec byl hodně deštivý a studený, to samé srpen," řekl ČTK Rudolfský.

Vinaři v Kuksu hospodaří na vinici v labském údolí na strmé jižní stráni od roku 2005. Na opukovém podloží jsou vysazeny keře tradičních burgundských odrůd Rulandské bílé, šedé a modré a také zapomenuté odrůdy Tramínu bílého nazývaného Brynč. V současnosti mají ve vinohradu 3500 sazenic, převažují bílé odrůdy. Vinné keře vinaři v Kuksu pěstují archaickým způsobem, takzvaně na hlavu, to znamená, že se vinná réva vyvazuje k jedinému kůlu a pne se do výšky.