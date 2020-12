VimeCoMame: Videopropagace českých zbrojních firem a jejich umu nekončí

Ministerstvo obrany (MO) podpořilo český obranný průmysl natočením a publikováním videí, v nichž se zaměřilo na tento sektor jako celek a na jeho důležité tuzemské hráče. Série videoupoutávek má pokračovat i novém roce.

Celý seriál #VimeCoMame byl postupně uveřejněn v závěru tohoto roku na webu www.mocr.army.cz a sociálních sítích rezortu. Šest podniků využilo distribuci ČTK ve speciálu „Obranný průmysl” a možnost umístit texty, fotografie a videa v její službě Protext a na partnerských portálech iDNES.cz, lidovky.cz a echo24.cz. Videa, natočená ve spolupráci s obrannou sekcí Hospodářské komory, byla opatřena anglickými titulky s cílem oslovit potenciální partnery na zahraničních trzích.

„Od začátku jsem to vnímal jako pokračování naší agendy, zaměřené na podporu domácího zbrojního průmyslu. V daném případě jsou zvolili audiovizuální prostředky, které jsou nejvhodnější na moderní marketingové bojiště. Bylo skvělé, že jsme měli možnost projít výrobní provozy, vidět, co je za těmi produkty a zjistit, co si o nich myslí člověk, který se na výrobě podílí,” shrnul náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný.

Tato akce zároveň nabídla firmám možnost podívat se na vlastní činnost z jiné perspektivy. „Interakce začala už psaním scénářů. Firmy se musely zamyslet a samy říci, co tam chtějí. Vždy jsme dospěli k jistému souladu. Dalším krokem, kde se stát a podniky potkají, bude používání těchto prezentací na propagačních akcích, ať firem samotných, nebo na mezinárodních přehlídkách. Stačí použít online odkaz,” dodal Kopečný.

Letošní počin chápe šéf Sekce pro průmyslovou spolupráci MO jako začátek. „Je tady záměr, abychom v tom pokračovali. Důležitých firem, stejně jako strategických technologií, je u nás celá řada. Samozřejmě nemůžeme natočit všechny, ale důležité je, že se o to firmy a lidé budou zajímat a bude se o tom vědět. Plánuji druhou sérii, která bude zaměřena na konkrétní dovednosti a schopnosti, vojenské a průmyslové. Výsledkem by měl být plastický obrázek toho, co dnes bezpečnost znamená,” připomněl Kopečný.

Podle náměstka roste ve světě požadavek na postupy tohoto druhu. Česká republika podobným způsobem koupila například vrtulníky ze Spojených států či radary z Izraele. Prodávat mezivládní dohodou Česko nemůže. Náklady na natočení a výrobu spotů zaplatily zúčastněné firmy.