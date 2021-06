Víme, že teď je pro nás každý zápas klíčový, řekl Lenc před Dánskem

Riga - České hokejisty čeká v pondělí na mistrovství světa v Rize zápas s Dánskem, ve kterém si opět nemohou dovolit prohrát, pokud chtějí postoupit do čtvrtfinále. Útočník Radan Lenc si to dobře uvědomuje. Národní tým si totiž prohrami s Ruskem a Švýcarskem na úvod šampionátu hodně zkomplikoval situaci.

"Po prvních třech zápasech jsme se dostali do situace, ve které jsme úplně nechtěli být a víme, že teď každý zápas je de facto klíčový k tomu, abychom čtvrtfinále udělali. Stejně jako předchozí utkání i další s Dány bude ohromně důležité. Věřím, že si s tím poradíme a zvládneme to," řekl Lenc v on-line rozhovoru s novináři.

Dánsko zatím na šampionátu získalo stejně jako český výběr osm bodů, ale odehrálo o utkání více. Jen výhra přitom Seveřany udrží ve hře o postup do play off, stejně jako české hokejisty. "Sledovali jsme poslední zápas Dánska proti Slovensku a víme, na co se máme připravit. Určitě to nebude jednoduchý soupeř, hrají tady výborně," řekl útočník Liberce.

Nadcházející český soupeř dokázal na MS poprvé v historii porazit Švédsko, čímž další protivníky dostatečně varoval. "Jmenovitě jsme si soupeře nerozebírali, to nás teprve čeká. Mají ale v kádru spoustu kvalitních hráčů, kteří hrají v KHL. Možná je dobře, že porazili Švédy a varovali nás. Budeme ještě pokornější," uvedl Lenc.

Devětadvacetiletý útočník si v sobotním zápase proti Velké Británii připsal premiérovou trefu na MS. "Jsem rád, že se mi to povedlo. Gratulací byla spousta, pár hodin jsem na to odpovídal. I když ne v kuse. Do půlnoci jsem si to vychutnal a dnes je nový den, nový trénink a už se připravujeme na další zápas," řekl Lenc, který si hned sebral na ledě puk na památku. "Určitě si ho doma vystavím, nejspíše s dresem z mého prvního mistrovství. Určitě doma najdu místo," řekl rodák z Mladé Boleslavi, který startuje na vrcholné akci sezony poprvé.

Za gól byl rád, ale nepovažoval ho za nejdůležitější počin. "Myslím si, že na tomhle úplně nestojí můj výkon na mistrovství. Všichni jsme tady od jednoho úkolu a to je podávat co nejlepší výkony. Věřím, že od zápasu se Švédy se to začalo překlánět na naši stranu. První dva zápasy nám úplně nevyšly, ale myslím si, že jsme je hodili za hlavu, vzali si z toho to pozitivní, na čem můžeme dál stavět," uvedl Lenc, který nejčastěji nastupuje ve formaci s Matějem Stránským a Michaelem Špačkem.

Hokejisté žijí od příletu do Rigy v takzvané bublině a pohybují se jen mezi hotelem a stadiony, podle Lence to ale zatím není problém. "Občas si s klukama zahrajeme ping pong, když je chvilku čas. Jinak se dívám na seriály. I když to vypadá, že máme spoustu volného času, tak to tak není. Rád si chodím po obědě zdřímnout, ale za 14 dní, co jsme tady, se mi to mimo zápasy povedlo třikrát. Čas tady fakt letí a ani se nezdá, že jsme tady takovou dobu," uvedl Lenc.