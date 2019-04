Praha - Fotbalista Tomáš Souček v semifinále domácího poháru znovu potvrdil, že se mu proti Spartě střelecky daří. Pod výhru Slavie 3:0 se podepsal dvěma brankami. Proti Letenským se čtyřiadvacetiletý záložník trefil i v posledních dvou ligových duelech. Všechny góly padly po standardních situacích.

"Víme, že Sparta ze standardek dostává góly, dostává je i od jiných týmů. Koukali jsme na videa a dívali se, co tam dělají špatně. Připravovali jsme se na to víc než na jiné týmy. Zatím to vychází, tak doufám, že to bude pokračovat. O to víc jsem rád, že můžu pomoct tím, že občas ten gól dám já," řekl Souček novinářům.

Skóre otevřel v 25. minutě poté, co si naskočil na Hušbauerův centr z přímého kopu. "První gól byl dost podobný tomu, jaký jsem dával Spartě před deseti dny. Zase jsme se na to připravovali, Pepa mě skvěle našel. Byl jsem tam sám, tak jsem to jenom uklidil," popsal Souček první akci.

Druhou branku přidal ve třetí minutě nastavení prvního poločasu. Sparťan Hašek odvrátil Van Burenovu hlavičku jen do břevna, od nějž se míč odrazil k Součkovi. "Bylo to hodně o štěstí. Tlačil jsem očima už Mickovu hlavičku a nakonec se mi to odrazilo od kolene. Musím hodně poděkovat Mickovi za ten gól," prohlásil Souček.

Z branky se radoval ve čtyřech z poslední šesti soutěžních duelů. Ve dvou zbývajících červenobílí neskórovali. "Cením si každého gólu, co dám ve Slavii. Proti Spartě je to dvakrát nebo třikrát tak cennější. Když jsem dal o poločase druhý gól, říkal jsem si, že bych mohl dát třetí, proti Spartě je to sen," konstatoval Souček.

"Měl jsem tam jednu šanci, pak jsem si říkal, že by mohla být určitě penalta. Je to škoda, že jsem ho nedal, ale jsem hrozně rád za výsledek, jaký jsme zvládli," řekl rodák z Havlíčkova Brodu.

"Dneska to byl zápas klidně na 5:0. Ta produktivita ještě nebyla tak dobrá, jak bychom si představovali. Byl to dost podobný zápas tomu před deseti dny, kdy to bylo 1:1. O to víc si ceníme toho, že jsme postoupili do finále," uvedl reprezentační středopolař.

"Myslím si, že dneska měli první šanci v 90. minutě, takže do obrany jsme to změnili. A do útoku tři góly super. Ale pořád se nemůžeme plácat po zádech, protože jsme jich mohli dát daleko víc. Po herní stránce výborné, ale produktivita pořád nebyla taková, jaká by měla být," prohlásil Souček.

Výhra nad Spartou dodala Slavii i potřebný klid před posledním kolem základní části ligy proti Olomouci. Před druhou Plzní mají Pražané už jen čtyřbodový náskok.

"Teď jsme ztratili dvakrát s Chelsea, pak i v lize. Říkali jsme si, že potřebujeme dojet tady ten týden. Měli jsme těžký program. Čekala nás Sparta a v sobotu Olomouc. Říkali jsme si, že tyhle dva zápasy potřebujeme zvládnout a pak bude týden volno, kdy si trochu oddechneme na zbytek sezony. Vítězství nám nalije krev do žil na sobotu," řekl Souček.