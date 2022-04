Villarreal se v semifinále LM proti Liverpoolu pokusí o další překvapení

Liverpool - Fotbalisté Villarrealu se po Juventusu Turín a Bayernu Mnichov pokusí v Lize mistrů zaskočit dalšího favorita. Ve středečním úvodním semifinále se představí na hřišti Liverpoolu, který v této sezoně útočí na zisk čtyř trofejí. Duel na Anfieldu má výkop ve 21:00.

"Žlutá ponorka" postupem mezi nejlepší čtveřici milionářské soutěže vyrovnala své maximum z roku 2006, kdy nestačila na jiný anglický celek Arsenal. Španělský tým zároveň proti Liverpoolu bude chtít vylepšit nelichotivou bilanci s anglickými soupeři v Lize mistrů, které ve 12 utkáních ani jednou neporazil.

"Abyste něčeho dosáhli, musíte dělat ty správné věci a porážet favority. Osmifinále s Juventusem nám dodalo hodně sebevědomí. V semifinále se budeme snažit vytvořit okolnosti, abychom měli šanci. Liverpool má skvělý tým. Bude to úžasné semifinále," citoval web UEFA trenéra úřadujících vítězů Evropské ligy Unaie Emeryho.

Soupeři se spolu utkali pouze v semifinále Evropské ligy v roce 2016. Liverpool pod vedením současného kouče Jürgena Kloppa po venkovní prohře 0:1 zvítězil doma 3:0 a postoupil do finále, kde podlehl Seville, kterou tehdy trénoval právě Emery.

"Reds" si v letošní vyřazovací fázi poradili s Interem Milán a Benficou Lisabon, byť na Anfieldu tyto celky neporazili. Doma ale v semifinále evropských pohárů v 11 zápasech neprohráli a proti aktuálně až sedmému týmu španělské ligy jsou jasným favoritem.

"Nikdy nic nepovažuju za automatické. Proti Villarrealu to bude nesmírně těžké. Ale je to semifinále Ligy mistrů, kdyby to nebylo těžké, bylo by něco špatně," prohlásil Klopp.

"Viděl jsem zápasy Villarrealu s Bayernem, v obraně jsou úžasní. Hráči tvrdě pracují, mají spoustu zkušeností a především hrají jako tým. Uvědomujeme si náročnost semifinále," uvedl stoper Liverpoolu Virgil van Dijk.

Liverpool bojuje o tzv. "quadruple", tedy zisk čtyř trofejí v jedné sezoně. Už v únoru vyhrál anglický Ligový pohár, v květnu ho čeká finále Anglického poháru a v domácí lize ztrácí jen bod na vedoucí Manchester City.

Zajímavosti před středečním úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů Liverpool - Villarreal Výkop: středa 27. dubna, 21:00. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). Bilance: 2 1-0-1 3:1. Předpokládané sestavy: Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Alcantara - Salah, Jota, Mané. Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupiňán - Parejo, Capoue, Coquelin - Lo Celso, Alcácer, Danjuma. Absence: Firmino (nejistý start) - A. Moreno (zranění), G. Moreno, Coquelin (oba nejistý start). Nejlepší střelci v soutěži: Salah (8) - Danjuma (6). Zajímavosti: - týmy se v evropských pohárech utkaly pouze v semifinále Evropské ligy v roce 2016, Liverpool po venkovní prohře 0:1 zvítězil doma 3:0 a postoupil do finále, kde podlehl Seville, kterou tehdy vedl současný trenér Villarrealu Emery - Villarreal nevyhrál v LM s anglickými soupeři ani jedno z 12 utkání (6 remíz, 6 porážek), v této sezoně LM ve skupině 2x podlehl Manchesteru United - úřadující vítěz Evropské ligy Villarreal nevyhrál v pohárech na hřištích anglických týmů 8x po sobě a zvítězil tam v jediném z 9 duelů - Liverpool je v semifinále LM potřetí za posledních 5 sezon, v obou předchozích případech se dostal do finále - Liverpool doma v semifinále evropských pohárů v 11 zápasech neprohrál - Villarreal postupem do semifinále LM vyrovnal své maximum z roku 2006, kdy nestačil na jiný anglický celek Arsenal - Liverpool ve čtvrtfinále vyřadil Benficu Lisabon, Villarreal zase Bayern Mnichov - vítěz se ve finále v Paříži utká s lepším z dvojice Manchester City - Real Madrid - Liverpool v této sezoně ve vyřazovací fázi LM doma ve 2 utkáních nevyhrál - Villarreal neprohrál v LM 5x po sobě a venku 4x v řadě (z toho 3 vítězství) - Liverpool útočí v této sezoně na zisk 4 trofejí; už v únoru vyhrál anglický Ligový pohár, v květnu ho čeká finále Anglického poháru a v domácí lize ztrácí bod na vedoucí Manchester City - Liverpool nenašel přemožitele v 10 soutěžních zápasech po sobě a prohrál v jediném z posledních 26