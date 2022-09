Viktora s Kopáčem vybojovali na veslařském MS bronz v neolympijské disciplíně

Račice (Litoměřicko) - Dvojka bez kormidelníka lehkých vah Milan Viktora, Jiří Kopáč vybojovala na mistrovství světa ve veslování v Račicích bronzové medaile. Neolympijskou kategorii ovládli Italové Alessandro Durante a Giovanni Ficarra, stříbro získali po technickém zaváhání české posádky ve finiši Bence Szabó a Kalman Furko z Maďarska.

Viktora s Kopáčem, kteří se už veslování nevěnují profesionálně, postoupili do finále automaticky, protože se do disciplíny na MS přihlásilo jen šest posádek.

Po pomalejším úvodu se krátce po polovině trati Češi posunuli na třetí místo, poté jeli druzí a vypadalo to, že budu útočit na zlato. Ve finiši ale chytili takzvaného kraba, jejich loď se po chybném pohybu pádla zpomalila a předjeli je maďarští reprezentanti.

"Jak se teď cítíme? Jako v sedmém nebi. Tak se to říká, když se člověku splní sen a tohle byl pro mě hodně velký sen," radoval se čtyřicetiletý Kopáč v cíli už s medailí na krku. "Je bronzová, ale pro nás je v podstatě zlatá. Je to třešinka na dortu a děkuji rodině i Milanovi, bez kterého bych tady nebyl. Stejně jako bez trenéra Tomáše Kacovského," řekl Kopáč.

Kopáč pracuje jako sekretář na Dukle a vedle toho řídí program Talent ID veslařského svazu zaměřený na podporu mládeže. "Jsem hrozně rád, že jsem v sobě našel motivaci se vrátit a našel jsem parťáka, se kterým jsem mohl tuhle akci realizovat. Nečekal jsem, že do toho se mnou půjde, ale od prvního tréninku jsme si to užívali a užívali jsme si to 1990 metrů. To, že nevyšlo posledních deset na stříbro, k tomu jsem řekl Milanovi své a tím to pro mě skončilo," doplnil Kopáč. Takzvaného kraba totiž "chytil" ve finiši Viktora.

Jednatřicetiletý Viktora stejně jako Kopáč přestal vrcholově veslovat před lety, momentálně je profesionálním hasičem v Pardubicích. "Trénink byl složitější, hlavně z mé strany. Jeden den sloužím čtyřiadvacet hodin a poté mám dva dny volno. Do toho rodina, dvě malé děti. Dojíždět do Prahy bylo náročnější, ale zvládli jsme to. Poslední tři týdny jsem to zintenzivnil, ale nakonec to klaplo," uvedl Viktora.

Antošová ani dvojskif Cincibuch, Podrazil do finále MS nepostoupili

Skifařka Lenka Antošová ani dvojskif Jan Cincibuch, Jakub Podrazil do finále veslařského mistrovství světa v Račicích nepostoupili. V dnešních semifinálových jízdách obsadili shodně pátou pozici a v neděli tak budou ve finále B bojovat o sedmé až 12. místo. Pátá skončila v opravách podle očekávání i česká osma, která tak pojede v závěrečný den šampionátu také finále B.

Antošová o postup do finále přišla až v závěru. Na mezičase 500 metrů byla v čele, na kilometru druhá, ve finiši ji ale předstihly Španělka Irginia Rivasová, Britka Hannah Scottová i Alexandra Fösterová z Německa. Vyhrála favorizovaná Emma Twiggová z Nového Zélandu, Antošová ztratila na postup více než dvě sekundy.

"Nevím, zda jsem to (na začátku) přepálila, možná jo. Ale těžko říct, jak by to dopadlo, kdybych trošku pošetřila (síly) v první půlce. Prostě jsem to zkusila," řekla Antošová s tím, že závěr nebyl ideální. "Na patnáctistovce jsme viděla, že se všechno na mě hrne a 300 metrů do cíle mě to nějak přestalo poslouchat. Cílem jsme projížděla kožená, nešlo dát více. Bylo to ale blizoučko," podotkla třicetiletá veslařka, která se na skif přesunula před sezonu z dvojskifu. Její parťačka Kristýna Fleissnerová totiž přerušila kariéru.

Dvojskif Cincibuch, Podrazil začal stejně jako v předešlých jízdách pomaleji a na kilometru uzavíral startovaní pole. Následně se česká dvojice dokázala posunout před Američany Sorina Koszyka a Thomase Phifera, do bojů o postup do finále se ale nezapojila.

"Celou sezonu bojujeme s úvody, tentokrát nám naštěstí soupeři neujeli tak moc. Snažili jsme se, ujeli nám méně než obvykle, ale byl to těžký závod. Semifinále mistrovství světa a to už je úplně jiný level. Dělali jsme, co jsme mohli, ale letos se trošku hledáme. Když to vezmu celkově, tak si myslím, že to bylo dobré," řekl Podrazil.

Ve finále B chtějí účastníci loňských olympijských her v Tokiu hlavně zajet dobrou jízdu. "A uvidíme, zda z toho bude sedmé, nebo 12. místo. Nebo něco mezi. Dnes jsme ale na vodě nechali, co jsme mohli a stačilo to na pátý flek. V neděli uděláme to samé a uvidíme," uvedl Cincibuch.

Osma ve složení Daniel Nosek, Jan Chlebovský, Martin Ježek, Jan Čížek, Štěpán Keller, Marek Diblík, Václav Baldrián, Matouš Dočekal s kormidelnicí Barborou Zelenkovou dnes startovala v opravách a podle očekávání na soupeře nestačila. Češi se dlouho drželi na čtvrtém místě, ve druhé polovině trati je ale předjeli Ukrajinci.

V odpoledním finálovém bloku se z českých posádek představí dvojka bez kormidelníka lehkých vah Milan Viktora, Jiří Kopáč, kteří s ohledem na malý počet přihlášených lodí postoupili do bojů o medaile přímo.

Muži:

Skif lehkých vah: 1. Soares (It.) 7:03,40, 2. Papakonstantinu (Řec.) 7:05,42, 3. Hrvat (Slovin.) 7:08,66.

Dvojka bez korm. lehkých vah: 1. Durante, Ficarra (It.) 6:47,69, 2. Szabó, Furkó (Maď.) 6:51,49, 3. Kopáč, Viktora (ČR) 6:51,64.

Párová čtyřka lehkých vah: 1. Itálie (Vicino, Benzoni, Torre, Rocek) 5:56,66, 2. Čína 5:59,27, 3. Německo 5:59,47.

Ženy:

Skif lehkých vah: 1. Cozmiucová (Rum.) 7:42,59, 2. Veldhuisová (Niz.) 7:44,48, 3. Kiddleová (N. Zél.) 7:44,98.

Dvojka bez korm. lehkých vah: 1. Zerboniová, Premerlová (It.) 7:38,19, 2. Imsdahlová, Tierneyová (USA) 7:43,84, 3. Wolfová, Hohoffová (Něm.) 7:54,97.

Párová čtyřka lehkých vah: 1. Itálie (Corazzaová, Mignemiová, Crosiová, Nosedaová) 6:38,14, 2. USA 7:00,17.