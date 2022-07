Viking má výhodu v rozehranosti, naší velkou zbraní bude intenzita, řekl Pešek

Praha - Křídelník fotbalistů Sparty Jakub Pešek připustil, že výhodou Vikingu Stavanger v úvodním čtvrtečním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy bude rozehranost. Na druhé straně ale věří, že Pražané zužitkují intenzitu z pětitýdenní přípravy pod vedením dánského trenéra Briana Priskeho.

Letenští odehrají první soutěžní duel v sezoně, zatímco Viking má za sebou v lize už 16 zápasů, jelikož norská liga se hraje systémem jaro - podzim. "Nějaká výhoda to je, jsou rozehranější. My zase zítra budeme mít skoro plný dům, mělo by přijít co nejvíc lidí. Snad jim to vrátíme v podobě vítězství," řekl Pešek na tiskové konferenci.

"Nečeká nás nic jednoduchého, ale věřím, že jsme skvěle připravení. Už jsme viděli pár obrázků, víme, jaké mají slabiny a v čem jsou silní. Připravujeme se hlavně sami na sebe, abychom předvedli co nejlepší výkon," uvedl devětadvacetiletý český reprezentant.

Otazník u Vikingu visí nad startem útočníka Vetona Berishy, který je podle médií blízko přestupu do švédského Hammarby. "Hlavně budou týmoví, týmový výkon bude u nich zásadní, ale právě naší týmovostí a individualitami je budeme chtít přelstít," prohlásil Pešek.

Pochvaluje si trenéra Priskeho a jeho spolupracovníky. "Nový realizační tým přinesl spoustu novinek. Největší, co můžu vypíchnout, je intenzita v tréninku. Všichni hráči si na to rychle navykli. V každém tréninku je to vidět. Pomalu se to dostává do zápasů, všichni to cítíme. Myslím si, že to bude naše velká zbraň," konstatoval chrudimský rodák.

Odveta s Vikingem, která je na programu týden po prvním duelu, se bude hrát na umělé trávě. "Bude to jiný fotbal. První domácí zápas budeme chtít zvládnout co nejlépe, aby se nám tam jelo co nejlíp. Umělka je občas jiný sport, potrvá, než si na to zvykneme. Určitě se budeme připravovat i v Praze na umělce. Ale není to ono, zatímco oni tam hrají každý domácí zápas," mínil Pešek.

Před rokem gólem na 2:0 v odvetě proti Rapidu Vídeň přispěl k postupu do 3. předkola Ligy mistrů. "Nevzpomínal jsem na to, ale teď jste mi to připomněli. Na tenhle okamžik nikdy nezapomenu, byl to pro mě klíčový a hodně důležitý gól. Užíval jsem si to a měl jsem formu. Jsou to krásné vzpomínky," podotkl někdejší hráč Českých Budějovic a Liberce.