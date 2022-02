Víkend v ČR by měl být méně větrný než uplynulé dny, na horách může sněžit

Praha - Víkendové počasí v Česku by už neměl doprovázet tak silný vítr, jako v uplynulých dnech. Zároveň by mělo být relativně slunečno a nejvyšší denní teploty vystoupají na dva až sedm stupňů Celsia. Přes noc se čeká mráz. Vyplývá to z informací na webu a facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Silný vítr fouká v zemi s krátkými pauzami od minulého týdne. Nejsilnější byl minulý čtvrtek, kdy zkomplikoval železniční i silniční dopravu a od elektrického proudu odstřihl statisíce domácností. Dnes má vítr opět zesílit na severu Moravy a ve Slezsku a v nárazech může foukat rychlostí až 70 kilometrů v hodině, na horách kolem 90 km/h. V dalších dnech už bude nejvýše mírný a tím větrná epizoda posledních dnů na nějakou dobu skončí, uvedli meteorologové.

V sobotu povane mírný severozápadní vítr a v neděli slabý severovýchodní. Víkend pak bude ve znamení ubývání oblačnosti. Po oba víkendové dny se mohou objevovat srážky, které na horách budou sněhové. Nejnižší noční teploty spadnou na minus dva až minus šest stupňů.

Dnešní ranní teploty se podle meteorologů pohybovaly většinou od nuly do minus čtyř stupňů, v některých místech ale bylo i nad nulou a naopak jinde byly velký mráz, například Březník na Šumavě zaznamenal až minus 20,9 stupně.