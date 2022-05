Víkend bude v DEPO2015 v Plzni patřit zahrádkářům a zahradničení

Plzeň - Vše o zahradách a zahradničení se o víkendu dozvědí lidé v plzeňském areálu DEPO2015. Při prvním ročníku tematické akce O zahradě se o své zkušenostmi při přednáškách či v poradnách podělí s veřejností zahradní architekti, renomovaní odborníci i lidé, kterým se zahrada stala celoživotním koníčkem. Na každý víkendový den je připraven blok se sedmi přednáškami, v nabídce jsou také zahradnické poradny s odborníky nebo výměna sazenic či pokojových i venkovních rostlin, řekla ČTK Soňa Rychlíková z pořadatelského týmu DEPO2015.

"Zahrada je velké téma a je spousta lidí, kteří koupili nebo zdědili zahrady, ale nemají babičky a dědy, kteří by jim předávali ty technologické dovednosti. Spousta lidí tak pátrá po informacích, takže jme zkusili udělat takovýto přednáškový vzdělávací formát, při kterém si mohou lidé své znalosti doplnit a případně se i doptat na konkrétní otázky po přednáškách nebo v soukromí zahradnické poradny," řekla.

V sobotu se mohou návštěvníci dozvědět, o čem by měli přemýšlet před založením zahrady, jak mohou proměnit trávník v květnatou louku, jaké jsou hlavní zásady permakultury, tedy trvale udržitelných systémů v souladu s přírodou, nebo co to znamená starat se o přírodní zahradu. Neděle bude zaměřená na praktické informace o zeleninové zahradě, o zakládání trvalkového záhonu, o vhodných rostlinách do truhlíků, o zakládání kompostu nebo o zužitkování jedlého plevele. Oba víkendové dny bude v Tržnici DEPO2015 otevřený prostor pro bezplatnou měnírnu, neboli "swap" rostlin.

"Pokud se formát osvědčí, budeme rádi v tématu zahrad pokračovat i v dalších letech, rádi bychom do budoucna akci rozšířili o větší zahradní tržiště nebo výstavní expozici rostlin," doplnila Rychlíková.