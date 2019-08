Víkend bez golfu je pro Else promarněný, do Česka se chce vrátit

Vysoký Újezd (Berounsko) - Slavný golfista Ernie Els neprošel z pozice největší hvězdy Czech Masters cutem a má před sebou volný víkend v Praze. Prohlídku pamětihodností by ale raději vyměnil za víkendová kola. Hřiště Albatross se mu líbilo a rád by na český turnaj European Tour přijel i za rok.

Vítěz čtyř majorů rozehrál ve čtvrtek turnaj dobře, ale pokazil závěr a v druhém kole neskóroval. V obou dnech zapsal 73 úderů, celkem skončil dvě rány nad par a bez šance na postup. "Jsem hodně zklamaný. Hřiště se mi moc líbilo, je ve výborné kondici a mám pocit, že bych tady mohl zahrát dobře, takže jsem smutný," řekl.

Slavný Jihoafričan přezdívaný Big Easy měl v prvním kole po dvanácti jamkách skóre -3, ale v závěru zapsal dvě bogey a především double bogey. "To mě dost ranilo. Hrál jsem dobré kolo a tohle bylo pro psychiku náročné," řekl.

Večer si šel ještě zatrénovat, protože věděl, že ve druhém kole musí skórovat. Zahrál ale jen jedno birdie. "Pocit ze hry jsem měl dobrý, byl jsem v pozicích, ale netrefil jsem krátké paty. Měl jsem bohužel smolný den," pronesl Els.

Před druhým kolem navíc řešil problém. Jeho caddie Ricky Roberts musel z rodinných důvodů odjet, proto sháněl náhradu. "Bylo to bláznivé ráno a je to škoda, že se to takhle špatně sešlo," litoval. Hole mu od druhé části kola nosila jeho dvacetiletá dcera Samantha. "Už si to zkusila v tréninkových kolech, třeba na British Open či na Masters. Bylo to pěkné, ale rád bych hrál lépe," konstatoval Els.

Hřiště někdejší první hráč světa chválil a stejně tak celkovou organizaci. "Pokud bude zájem, rád přijedu. Cítím, že tady můžu hrát dobře," uvedl.

V Česku má manželku i dceru a teoreticky by si tak mohl vychutnat volný víkend v historickém centru Prahy. "Někam se podíváme, ale nejsem typ na památky. Nemám prohlídky rád," řekl Els a dodal: "Když najdeme dobrou restauraci, tak tam zajdeme, ale pro mě to je promarněný víkend. Nemám rád víkendy, kdy nehraju."

Na turnaje se nejspíše vrátí v druhé půlce září na European Tour ve Wentworthu v Anglii. V říjnu pak oslaví padesátiny, díky čemuž může startovat na seniorské Champions Tour. "Jo, chystám se tam, ale plánuju i turnaje European Tour, protože mi hodně dala, mám tam rád lidi a města, jako je Praha," řekl Els.