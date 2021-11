Viewegh románem Dula uzavřel příběhy Biomanžel a Biomanželka a chystá paměti

Praha - Spisovatel Michael Viewegh svým novým románem Dula uzavřel příběhy Biomanžel a Biomanželka a chystá autobiografii s pracovním názvem Děravé paměti. Kniha by měla vyjít příští rok, kdy 31. března oslaví šedesáté narozeniny. Její název odkazuje k Vieweghovým zdravotním problémům. Po operaci prasklé aorty před devíti lety má problémy s krátkodobou pamětí.

"Kdybych měl psát, co si pamatuju z minulého měsíce, tak to bude katastrofa, ale věci z minulosti jsem nezapomněl," řekl v rozhovoru s ČTK.

Své paměti zaznamenal Viewegh zábavnou formou, hlavně nechtěl nenudit. Neskrývá ale ani temná místa týkající se rozpadlého manželství nebo vztahů s bývalým vydavatelem Martinem Reinerem. Vieweghův rozvod a zdravotní problémy se odrážejí také v částečně autobiografické trilogii Biomanžel, Biomanželka a Dula.

"Když jsem začínal psát Biomanželku, tak jsem netušil, že manželství hlavních postav Mojmíra s Hedvikou dojde k rozvodu a že to potká v životě i mně. Takže jsem netušil, že bude i druhý díl s názvem Biomanžel a už vůbec jsem netušil, že budu psát třetí díl Dula. Ale situace na to dozrála. Psal jsem to s velkou chutí a exmanželka se do toho tak trošku promítla, abych tam měl prostor pro sarkasmus a ironii," uvedl Viewegh.

V trilogii autor nešetří sarkasmem vůči své bývalé ženě a tchýni, ale hlavní hrdina Mojmír, který má mnohé rysy Viewegha, je sarkastický a sebekritický i vůči sobě. "Když píšete satiru na něco nebo na někoho, je vždycky dobré dělat si legraci i sám ze sebe. Bylo by trapné, kdyby v příběhu Mojmír sám sebe vystavil na piedestal," konstatoval Viewegh.

Dula se stejně jako většina předchozích přibližně čtyř desítek Vieweghových knih stala bestsellerem, za jehož hranici je v České republice považováno 10.000 prodaných výtisků. "Vždycky jsem s trochou nadsázky říkal, že dokud mám hypotéku, musím psát. Dnes ji mám splacenou, ale při zvýšených cenách energií to vypadá, že budu muset psát pořád. Ale to není stížnost, mě to baví," sdělil.

Trojici knih Biomanžel, Biomanželka a Dula poměrně vstřícně přijala i literární kritikou, se kterou míval Viewegh v minulosti problémy. "Ten problém jsem si vytvořil sám, odmítal jsem se smířit s tím, že kritik si někdy může myslet něco úplně jiného, než si mohu myslet nejen já, ale třeba i většina čtenářů. V počátcích svého psaní jsem s nimi vedl takovou zbytečnou válku, dnes už to beru s nadhledem a už se nestávají postavami mých knih, jako to bylo třeba v Účastnících zájezdu," podotkl.

Devětapadesátiletý Viewegh má na kontě desítky knih, některé jeho romány byly i zfilmovány. Do povědomí čtenářů se dostal v roce 1992 svou druhou knihou Báječná léta pod psa, které se prodalo přes 100.000 kusů.