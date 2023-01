Videostream ČTK z volebního štábu Danuše Nerudové

Praha - ČTK bude dnes od 14:00 vysílat živě video z volebního štábu kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové. Jediná žena mezi kandidáty odevzdala svůj hlas v 1. kole prezidentských voleb v pátek v sále Hospůdky u Anděla v Kuřimi-Podlesí. Hlas odevzdala sama sobě, řekla poté novinářům. Za úspěch by považovala v prvním kole prezidentské volby zisk 20 procent hlasů. Věří, že k volbám může přijít až 70 procent voličů.

"Volila jsem sama sebe, protože věřím, že bych tuto funkci vykonávala dobře. Za úspěch považuji už to, že jsem se dostala takhle daleko, tak daleko se ještě žádná žena nedostala," řekla v pátek poté, co odevzdala svůj hlas. Ráda by, aby její příklad posloužil jako inspirace pro mladé lidi. "Že se mohou podílet na změně, být její součástí," uvedla kandidátka, která je jednou ze tří favoritů prezidentské volby.