Videorozhodčí Ondráš má zastavenou delegaci do zimy, hlavní Černý do 10. kola

Praha - Videorozhodčí Vít Ondráš má zastavenou delegaci až do zimní přestávky, hlavní sudí Dalibor Černý si nezapíská první fotbalovou ligu do konce září. Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) je potrestala za špatný výkon v nedělním utkání druhého kola nejvyšší soutěže mezi pražskou Slavií a Zlínem, především pak za to, že nevyloučili hostujícího Martina Cedidlu za zákrok na Brazilce Ewertona.

"Komise rozhodčích vyhodnotila výkon celého týmu rozhodčích jako neuspokojivý. Rozhodčí nedodrželi jednu z priorit komise - ochranu zdraví hráčů," uvedla komise v komuniké na internetových stránkách FAČR.

Černý si první ligu nezapíská minimálně sedm kol, po trestu může být poprvé nasazen po reprezentační pauze v 10. kole. Podle komise patřil talentovaný hlavní sudí k nejlepším v minulé ligové sezoně, v níž po jednom startu z ročníku 2020/21 odřídil 22 duelů. Pro Ondráše, který zatím coby videorozhodčí asistoval u 36 zápasů nejvyšší soutěže a dvou utkání baráže, podzimní část skončila.

Tresty se nevyhnou ani dalším sudím z nedělního utkání. Asistenty byli Petr Caletka a Marek Podaný, čtvrtým rozhodčím Vít Zaoral a asistentem videorozhodčího Jaroslav Kubr. "U ostatních členů týmu rozhodčích to bude zohledněno v nominacích na další kola první a druhé ligy," uvedla komise.

Rozhodčím vytkla celkově nepovedený výkon. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský si stěžoval na několik podle něj nedostatečně potrestaných tvrdých zákroků. Největší chybu udělali sudí v 59. minutě, kdy Cedidla u postranní čáry ostře "zajel" do Ewertona.

Černý zlínskému bekovi udělil žlutou kartu a videorozhodčí Ondráš mu nedoporučil přezkoumat faul ze záznamu. Ewerton musel po zákroku střídat. Černý za protesty udělil Trpišovskému a jednomu z jeho asistentů Zdeňku Houšteckému žlutou kartu. Cedidla se po utkání za faul omluvil.

Červenou kartu dostali Zlínští až v 70. minutě, kdy byl po druhém napomenutí vyloučen kapitán Václav Procházka. Pražané v závěru využili přesilovku k dvěma gólům a nad outsiderem zvítězili 4:1.

Komise rozhodčích odmítla, že by se Černý nechtěl k zápasu po jeho skončení vyjádřit. "Dle vyjádření rozhodčího není pravda, že by odmítl po utkání poskytnout rozhovor pro média. Naopak účast na rozhovoru potvrdil a požádal, aby jej přišel někdo z organizačního týmu vyzvednout v kabině rozhodčích a doprovodil jej na rozhovor. Nikdo pro něj nepřišel, zřejmě tedy došlo k nějakému nedorozumění v organizaci rozhovoru," uvedla komise.