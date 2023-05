Videorozhodčí Adámková správně intervenovala ve prospěch Sparty

Praha - Videorozhodčí Jana Adámková v nedělním utkání 30. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Spartou správně upozornila sudího Dominika Starého na faul domácího záložníka Lukáše Červa ve vápně v páté minutě závěrečného nastavení. Uvedli to zástupci komise rozhodčích na dnešní tiskové konferenci.

Rozhodčí Starý šel situaci přezkoumat k monitoru, i když se nejprve zdálo, že řeší možné vyloučení sparťana Patrika Vydry. Červův zákrok na Wiesnera se odehrál těsně poté, co kolem nich proletěl míč.

"Červ zasáhl soupeře podrážkou do lýtka. Je to zákrok, kterému my rozhodčí říkáme bezohledný. Dává se za něj žlutá karta. VAR má instrukce v těchto případech, kdy tam už míč není, aby do toho šel v případě, kdy se uděluje žlutá karta. Tohle je ten případ," uvedl místopředseda komise rozhodčích Libor Kovařík.

Adámková se řídila instrukcemi Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). "V lednu na Tenerife jsme měli školení a prezentaci od (předsedy komise rozhodčích UEFA) Roberta Rosettiho. Takhle to chce i UEFA. Říkají tomu 'late tackle' (pozdní zákrok). Když už míč projde a je to na žlutou kartu, má do toho VAR jít. Jana (Adámková) to udělala v souladu s instrukcemi UEFA," prohlásil Kovařík.

Naopak Vydrův zákrok na střídajícího Karola Mészárose rozhodčí Starý správně potrestal žlutou kartu. "Trefí ho nártem, pro nás tohle není červená. Je to čistá žlutá karta, ani to není hraniční situace," uvedl Kovařík.

Sparta z nařízené penalty v 11. minutě nastavení zásluhou Awera Mabila otočila skóre na 2:1. Australský reprezentant už předtím v 90. minutě vyrovnal z pokutového kopu po faulu Gigliho Ndefeho na unikajícího Jana Kuchtu. Podle komise rozhodčích sudí Starý nařídil tuto penaltu správně, libereckého obránce navíc po druhé žluté kartě vyloučil. V samotném závěru zvýšil Kuchta na konečných 3:1.

Sparta díky vítězství a souběžné nečekané remíze Slavie s Hradcem Králové 1:1 půjde do nadstavbové skupiny o titul z prvního místa o dva body před městským rivalem, s nímž se ve středu utká ve finále domácího poháru.