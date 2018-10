Praha - Ve volebním štábu České pirátské strany na lodi Cargo Gallery, která kotví u pražské Smíchovské náplavky, zatím panuje klid. Hnutí ANO svůj hlavní volební štáb umístilo do pátého patra pražského obchodního domu Kotva. Na výsledky zde čekají asi čtyři desítky novinářů. Předseda ČSSD Jan Hamáček neočekává "oranžové cunami" jako v senátních volbách před 6 lety, kdy ČSSD vyhrála s 13 křesly. Čeká, že strana bude nejsilnější na Moravě.

Ve štábu Pirátů na lodi panuje klid

Ve volebním štábu České pirátské strany na lodi Cargo Gallery, která kotví u pražské Smíchovské náplavky, zatím panuje klid. Předseda strany Ivan Bartoš do něj spolu s místopředsedkyní Olgou Richterovou symbolicky připluli po Vltavě na malé loďce krátce před 14:00. Možné výsledky voleb Bartoš zatím příliš komentovat nechtěl. Hnutí ANO svůj hlavní volební štáb umístilo do pátého patra pražského obchodního domu Kotva. Na výsledky zde čekají asi čtyři desítky novinářů.

"Ještě není druhá hodina, makali jsme v kampani rok a já doufám, že se to zúročí. Jsem optimistický a uvidíme, jak bude probíhat sčítání," řekl. Později na tiskové konferenci poděkoval všem kandidátům strany, ale i dobrovolníkům, kteří se na kampani podíleli. "Pirátská strana se po volbách do Sněmovny dále rozrůstala a výsledkem je 3000 kandidátů v komunálních volbách po celé České republice. Máme ambici a i průzkumy ukazují, že výrazně uspějeme v Praze a popereme se o místo pražského primátora, ale důležité je pro nás obhájit třeba Mariánské lázně a dobře se vedeme už teď třeba v Brně nebo v Ostravě," řekl Bartoš.

Volební štáb Pirátů:

Pirátský štáb má tři patra. Na vrchní palubě je několik židlí a stolů, kam si mohou lidé sednout, ve středí části je prostor pro novináře a na spodní palubě jsou promítány výsledky voleb, je zde i prostor pro tiskové konference.

Většina kandidátů do štábu teprve dorazí. Ti, co kandidovali v místních volbách, totiž sledují výsledky spolu s rodinami a dobrovolníky, kteří je podporovali, řekla Richterová. Očekává se, že přijdou okolo 17:00.

Pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib ČTK řekl, že prioritou je pro něj pořádek ve městském majetku. "To znamená nějaký veřejný seznam městských nemovitostí, který bude k dispozici pro všechny, co by si třeba chtěli pronajmout nějakou nemovitost v majetku města. Tak aby z něj bylo jasné, zdali ta nemovitost je už pronajatá, do kdy, komu, za kolik. To si myslím, že je první věc, které je potřeba se věnovat," řekl Hřib.

Vyjednávací tým Pirátů bude podle něj jmenován v neděli "za pět minut dvanáct", tedy v 11:55. "Pak začneme vyjednávat s ostatními stranami," dodal. Už před volbami Piráti vyloučili spolupráci s SPD a KSČM. "Považujeme je za extremistické. Jinak budeme vyjednávat se všemi demokratickými stranami a půjde o průnik programů, u kterého samozřejmě víme, že u některých budeme hledat jen stěží. Mám tím na mysli třeba ODS nebo ANO, kteří například ve Sněmovně vytrvale blokují zrušení výjimky pro ČEZ z registru smluv," vysvětlil Hřib. Chce, aby v radě Prahy zasedli lidé, kteří jsou bezúhonní a kompetentní a zároveň budou ochotní se Praze věnovat naplno.

Minimum, které by ve volbách považoval za úspěch, je podle Hřiba situace, kdy Piráti zabrání vzniku koalice ANO a ODS. "Maximem bude, když budou mít Piráti svého primátora v Praze," doplnil Hřib.

Do volebního štábu ANO přišly asi čtyři desítky novinářů

Hnutí ANO svůj hlavní volební štáb umístilo do pátého patra pražského obchodního domu Kotva. Sledovat úspěch hnutí premiéra Andreje Babiše, jehož cílem je vyhrát boj o pražský magistrát, přišly asi čtyři desítky novinářů. První političtí představitelé hnutí začali přicházet po 15:00. Před novináři se tvářili optimisticky. Stále prý věří ve vítězství ANO v Praze. Babiš zatím mezi spolustraníky nedorazil.

Dvojka na kandidátce do hlavního města za hnutí ANO Patrik Nacher věří, že se hnutí ANO v Praze podaří obhájit vítězství. Za úspěch by považoval, kdyby získalo stejný počet mandátů jako před čtyřmi lety. Tehdy dostala asi 22 procent voličstkých hlasů a obdržela 17 křesel zastupitelů. Za ideálního povolebního partnera Nacher považuje toho, "kdo se bude chovat jako profesionální politik a ne jako aktivista v politice".

Volební štáb ANO:

I exministr financí, kandidát na senátora v Praze 12 a trojka pražské kandidátky hnutí ANO Ivan Pilný věří, že jeho strana volby v Praze vyhraje. Hlavní město podle něj potřebuje především stabilní koalici, která nalezne konsenzus a bude vládnout celé čtyři roky.

Novináři mohou sledovat vývoj sčítání hlasů v prostoru, který je dřevěnými paletami přepažen od samotného sídla štábu. První zástupci médií do Kotvy přicházeli výrazně dříve než ve 14:00, na kdy bylo vyhlášeno oficiální otevření štábu. Hnutí jim připravilo drobné občerstvení.

Hamáček očekává slabší výsledek voleb do Senátu než před 6 lety

Předseda ČSSD Jan Hamáček dnes neočekává "oranžové cunami" jako v senátních volbách před šesti lety, kdy ČSSD vyhrála se ziskem 13 senátních křesel. Předpokládá, že strana bude nejsilnější na Moravě. "ČSSD to v Praze vždy měla těžší," řekl po příchodu novinářům v Lidovém domě, kde sociální demokraté čekají na výsledek senátních a obecních voleb. V sídle ČSSD zatím převládá klidná nálada, ani zájem novinářů není tak velký, jako v minulých letech.

Volební štáb ČSSD:

"Kdyby do druhého kola (senátních voleb postoupilo šest našich kandidátů, nebyl by to špatný výsledek," řekl Hamáček. Podle něj ČSSD bude ráda za každý získaný senátní mandát. Užší vedení strany podle něj už jednalo o tom, jak by mohla ČSSD pomoci svým postupujícím kandidátům, Hamáček zmínil možnou účast členů vlády na mítincích před druhým kolem.

Předseda ČSSD nechtěl spekulovat o tom, zda může volební výsledek vyvolat tlak na personální změny ve vedení strany. Podle něj o tom rozhodne sjezd v březnu příštího roku. Uvedl však, že rozhodnutí vstoupit do vlády s ANO bylo podle něj správné a že zatím převažují pozitiva. "Kdybychom nebyli ve vládě, sociální demokracie by vůbec nebyla vidět, nemohli bychom prezentovat svá témata," řekl.

Místopředsedkyně ČSSD Jana Fialová novinářům řekla, že komunální politika je především o tvářích a lidé si vybírají své politiky podle toho, jak je znají. "Jsme si vědomi některých chyb a podle toho asi bude vypadat vysvědčení, které nám voliči vystaví," uvedla. Věří, že ČSSD bude úspěšná na Vysočině, v Pardubickém a Jihočeském kraji. V Praze to podle ní bude hodně těžké.

"Na jaře nás čeká volební sjezd, na kterém pravděpodobně celé vedení složí mandáty a předseda a místopředsedové se budou volit znovu. Ukáže se, jak vedení bylo či nebylo úspěšné," sdělila Fialová.

V odpoledních hodinách se vedení ČSSD sejde na jednání politického grémia, aby mohlo společně sledovat výsledky voleb.

Lidovci chodí komentovat výsledky do suterénu paláce Charitas

Lidovci čekají na výsledky komunálních a senátních voleb tradičně v pražském paláci Charitas, který stojí na Karlově náměstí. Tentokrát však pro zástupce médií vyčlenili pouze malý sál v suterénu, takže prostory pro zhruba tři desítky novinářů z 15 redakcí jsou spíše stísněné a skromné. Naladění zástupců strany, kteří mezi zástupce médií chodí z horních prostor budovy, však stísněné není. Prozatím převládá očekávání a optimismus.

Mezi novináře už přišel předseda strany Pavel Bělobrádek, který očekává, že lidovci obhájí tři senátorská místa a "přidají nějaká navíc". KDU-ČSL se netají ambicí stát se nejsilnějším klubem v horní komoře Parlamentu. Do voleb šli s heslem "Senát jim nedáme".

První místopředseda strany Jan Bartošek přiznal, že čekání na výsledky je "velký adrenalin" a "velké dobrodružství". Připomněl, že lidovci v minulých komunálních volbách získali vůbec nejvíce zastupitelských křesel - přes 4000. "Předpokládám, že toto vítězství obhájíme," podotkl.

Pospíšil věří aspoň ve 12 pct v Praze, úspěch bude každý senátor

Volební výsledek ve volbách do pražského zastupitelstva nad 12 procent by považoval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil za solidní, nad 15 procent za úspěch. Pospíšil, který je lídrem společné pražské kandidátky se STAN a KDU-ČSL, to řekl novinářům po příchodu do štábu TOP 09 na Malé Straně. Strana neobhajuje žádné senátorské křeslo, zisk jakéhokoli senátorského postu bude podle něj tedy také úspěch. Z případného neúspěchu nebude vyvozovat pro sebe důsledky. Čas na to bude podle něj až po volbách do Evropského parlamentu.

Ty jsou podle Pospíšila doménou strany, v komunálních volbách v minulosti strana spoléhala spíše na partnery, na Starosty a nezávislé, výsledek tedy nechce přímo tipovat. Pospíšil omluvil neúčast čestného předsedy strany Karla Schwarzenberga, který se ze zdravotních důvodů na dnešní společné očekávání výsledků voleb nedostaví.

"Nebudu zapírat, že TOP 09 je menší strana, výsledek asi nebude mít tak silný jako jiné, větší parlamentní strany, jako je KDU-ČSL, která má samozřejmě více kandidátek, než jsme postavili my," uvedl. "Odhad je kolem pěti procent, ale my kandidujeme jen na některých místech. Já budu analyzovat konkrétní místa, proč jsme na některých místech uspěli, proč třeba neuspějeme, budu se ptát, zda to je dáno tím, že tam naši politici nedostatečně pracovali, nebo zda to je dáno celostátní situací TOP 09," řekl.

Uvedl, že podle předběžných výsledků zatím gratuluje k průběžnému dosaženému úspěchu lékaři Pavlu Dunglovi, který kandiduje do Senátu v obvodě Praha 8 v rámci koalice Spojené síly pro Prahu. "Senát je pro nás důležitý, protože to může být brzda, pojistka proti některým levicovým návrhům vlády a také brzda, kdyby náhodou se nějaká ústavní většina ve Sněmovně související s vládou rozhodla měnit ústavu nebo prosadit referendum, které by mohlo vést k vystoupení ČR z EU.

Vedení TOP 09 se sejde v úterý a bude vyhodnocovat výsledky. "Jsem v čele strany deset měsíců. Myslím si, že by bylo nemoudré, aby ve chvíli, kdy nás za několik dní čeká nastartování kampaně pro evropské volby, aby strana řešila otázky spojené s vedením. Nezaznamenal jsem takový hlas ve straně," řekl. Po současných dvojích volbách a volbách evropských bude podle něj čas, aby strana vystavila vedení hodnocení.

TOP 09 má štáb ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně, který patří řádu Maltézských rytířů. TOP 09 v Praze kandiduje společně se STAN a KDU-ČSL. Do případné koalice na magistrátu zástupci Spojených sil pro Prahu nechtějí jít s hnutím ANO.

Fiala doufá, že se ODS stane mocenskou alternativou k ANO

Předseda ODS Petr Fiala doufá, že se ODS stane mocenskou alternativou k hnutí ANO. Věří, že jeho strana v letošních senátních a komunálních voleb posílí. Řekl to novinářům po svém příchodu do štábu ODS. Průběžné výsledky, podle kterých by do finále v senátních volbách postupovali kandidáti strany v 11 obvodech, zatím nechtěl komentovat.

Fiala uvedl, že Senát považuje za důležitý kvůli tomu, že může kontrolovat a vylepšovat legislativní proces a bránit neuváženým ústavním změnám. "Já jsem rád, že předběžné výsledky zatím vypadají dobře, ale skutečně komentovat můžeme až budeme vědět, jak skutečně rozhodli voliči. Takže buďme trpěliví a ještě počkejme," uvedl.

Přál by si, aby strana v letošních senátních a komunálních volbách posílila podobně jako loni v poslaneckých. "Mým politickým cílem je, abychom byli silnou politickou i mocenskou alternativou k hnutí ANO,“ řekl.

Na otázku, na jaký výsledek voleb by si vsadil, odpověděl, že to nechce tipovat. "Máme výborné kandidáty. Oslovovali jsme občany kvalitním programem, jsem přesvědčen, že nabízíme silnou alternativu k hnutí ANO a všem možným populistům a extremistům a věřím, že se to projeví už v těchto volbách," dodal.

V senátních volbách po sečtení třetiny okrsků postupovali do finále kandidáti ANO ve 12 obvodech, ODS v 11, sociální demokraté a lidovci v pěti. K dispozici stále nebyly výsledky ze tří pražských a z brněnského obvodu.

Okamura s hodnocením počká na výsledky ve větších městech

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura zatím nechtěl příliš hodnotit průběžné volební výsledky. Podle něj hnutí kandidovalo zejména ve větších městech, kde ještě nejsou hlasy sečteny. Řekl to novinářům ve volebním štábu SPD v hotelu Golf v pražském Motole.

"Výsledky ještě nejsou sečteny v místech, kde jsme kandidovali. Většinou se totiž jedná o větší města. V Senátu by pro nás byl úspěchem jakýkoli postup do druhého kola. V senátních volbách mají totiž výhodu strany, které už mají starosty a vyprofilované lidi v komunální politice. Tato práce nás do budoucna ještě čeká," uvedl Okamura s tím, že spokojený by byl s počtem zastupitelů v rámci stovek.

Také místopředseda Radim Fiala věří, že na konci budou výsledky úplně jiné. "Jsme skromní, máme pokoru, ale na druhou stranu věříme, že uspějeme," poznamenal. "V komunální politice je to naše premiéra, přáli bychom si, abychom naši politiku mohli dělat v obcích a městech, takže jakýkoli zastupitel bude naším úspěchem," doplnil.

Novináři předtím čekali na příchod politických představitelů hnutí hlavně před hotelem. Fotografovat a natáčet měli totiž povoleno pouze venku a v novinářském salonku. Zhruba v 17:00 ale mohli alespoň na chvíli nahlédnout přímo do štábu a pořídit záběry.

Novinářský salonek má kapacitu zhruba 30 míst. Všichni novináři museli podepsat podmínky, mimo jiné o vymezeném prostoru pro natáčení či fotografování. Žurnalisté ze Seznam zprávy a serveru iDNES.cz nedostali akreditaci, přesto čekali před štábem, který střeží ochranná služba. "S některými redakcemi vedeme právní spory, proto by to bylo trochu ve střetu zájmů, kdyby byly akreditovány," uvedl Fiala.

Mezi prvními, kteří do štábu dorazili, byli například kandidáti do Senátu Josef Nos (Mladá Boleslav) a Richard Novák (Břeclav), člen předsednictva SPD Radek Rozvoral nebo poslanec Jiří Kobza.

SPD kandiduje v komunálních volbách poprvé. Před čtyřmi lety byl Okamura předsedou hnutí Úsvit, které získalo 54 zastupitelů. Ani v senátních volbách SPD neobhajuje žádný mandát. Poprvé se jich zúčastnilo před dvěma lety, žádný ze tří kandidátů ale tehdy nepostoupil do druhého kola. Letos kandiduje ve všech 27 volebních obvodech.

Gazdík očekává posílení STAN v Senátu i v obcích

Předseda Starostovů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík očekává, že hnutí posílí v Senátu a získá i více obecních zastupitelů než před čtyřmi roky. V Praze, kde STAN sestavilo s TOP 09, KDU-ČSL a LES kandidátku Spojené síly pro Prahu, očekává zisk nejméně 15 procent hlasů, řekl v České televizi.

Gazdík připomněl, že STAN má nyní s 12 senátory třetí nejsilnější klub v horní komoře Parlamentu, z toho třem letos končí funkční období. "Věřím, že náš klub posílí," řekl Gazdík. Kromě vlastních kandidátů STAN očekává i úspěch rektora brněnské Masarykovy univerzity Mikuláše Beka nebo neúspěšných prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera, které Starostové před volbami podpořili.

V obecních volbách kandidují zástupci STAN nejen pod značkou hnutí, ale i v rámci různých místních uskupení a koalic, podle Gazdíka to ale jméno STAN nijak neoslabuje. Podle něj získalo hnutí před čtyřmi lety v rámci různých volebních uskupení zhruba 7500 obecních mandátů, letos očekává vyšší zisk.

Filip ocenil, že KSČM postavila hodně kandidátek

Předseda KSČM Vojtěch Filip při příchodu do stranického volebního štábu vyzdvihl, že v řadě obcí byli komunisté jediná strana, která postavila kandidátku. K volebním výsledkům se podle něj vedení strany vyjádří na tiskové konferenci, kterou plánuje zhruba na 20:30.

"Stavěli jsme jak tradiční kandidáty, třeba starosty, kteří vládnou čtvrté nebo páté volební období. Ale máme i celou řadu mladých předsedů okresních výborů, ti s sebou vedou další mladé lidi mezi 30 a 35 lety. Ti zkušení mají předávat zkušenosti těm mladým," řekl Filip.

Kritizoval trend vznikajících nových volebních uskupení, podle něj mají budoucnost tradiční strany. "Politické strany mají svou budoucnost, protože vytvářejí dlouhodobé vize. Vzniká ale spousta stran na jedno použití, jako je Strana zelených, Věci veřejné, Úsvit nebo Unie svobody," řekl.

K senátním volbám, v nichž komunisté v Chomutově obhajují svůj jediný mandát v horní komoře Parlamentu, se Filip podrobněji nevyjadřoval. "Chtěl bych pogratulovat našemu budějovickému kandidátovi Richardovi Schötzovi ke třetímu místu. Je vidět, že ta práce nebyla zbytečná," řekl pouze o kandidátovi v senátním obvodu, kde žije.