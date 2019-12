Videomapping ke znovuotevření budovy Státní opery - video

Praha - Kvůli videomappingu ke slavnostnímu znovuotevření budovy Státní opery Praha bude od prvních hodin roku 2020 částečně omezen provoz v jejím okolí na magistrále. Řidiči musejí s omezením počítat od parkoviště před Fantovou kavárnou po Václavské náměstí. Projekce na budovu Státní opery potrvá do 5. ledna. ČTK o tom informoval mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

"Poblíž Státní opery mezi novou a historickou budovou Národního muzea, v místě slepých kolejí, bude 5. ledna od 08:00 do 24:00 při příležitosti znovuotevření Státní opery umístěna propagační LED obrazovka," uvedl Hofman.

Na Nový rok od 00:00 do 04:00, 2. až 4. ledna od 21:00 do 24:00 a 5. ledna od 17:00 do 21:00 budou uzavřeny dva jízdní pruhy při budově Státní opery, provoz bude sveden do dvou zbývajících pruhů. V neděli 5. ledna od 16:00 do 24:00 bude navíc uzavřeno parkovací stání před budovou Státní opery a přilehlý jízdní pruh.

Tvůrcem videomappingu je umělecká skupina 3dsense. Přenos videomappingu bude možné 5. ledna sledovat i na velkoplošné obrazovce vedle Národního muzea a bude také streamována na webu Státní opery.

"To, co uvidíme a uslyšíme, bude generováno námi samotnými, našimi vozidly. Automobily projíždějící magistrálou před budovou Státní opery svým pohybem generují na fasádu budovy unikátní videoprojekce, světelnou show a hudební dílo v reálném čase. Pozice, velikost a rychlost jednotlivých automobilů bude rozpoznávána z kamery umístěné na budově Státní opery. Data budou online zpracována a použita ke generování hudební skladby a vizuálním efektům," uvedl Jan Hrdlička z 3dsense.

Generální rekonstrukce budovy Státní opery v Praze stála 1,3 miliardy korun včetně DPH a trvala zhruba tři roky. Zahajovací operní koncert nazvaný Státní opera v proměnách času (1888-2018) v režii Alice Nellis 5. ledna provede diváky po historii čtyř zdejších operních souborů. Po slavnostním otevření se v lednu do Státní opery vrátí v novém obsazení inscenace z loňského roku Fidelio či opera Madame Butterfly. Historická budova byla postavená na konci 19. století jako Nové německé divadlo.