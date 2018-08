New York - Videoklipem roku se na předávání cen MTV v pondělí večer stalo video k písni Havana od kubánsko-americké zpěvačky Camily Cabellové. Ta si odnesla také cenu pro umělce roku, informují americká média. Ocenění za celoživotní dílo převzala po nabitém desetiminutovém vystoupení 49letá Jennifer Lopezová.

V médiích však prakticky zastínil ostatní části slavnostního večera monolog popové legendy Madonny při prezentaci hlavní ceny, kterým chtěla vzdát hold zesnulé královně soulu Arethě Franklinové. Podle agentury AP ale Madonna za svůj "nesouvislý a egocentrický" projev okamžitě sklidila kritiku komentátorů a fanoušků Franklinové. Těm vadilo hlavně to, že Madonna spíše než o zesnulé hudební ikoně mluvila o sobě.

"Jsem úplně mimo. Myslel jsem, že Madonna má vzdávat hold Arethě, ale já slyšel jenom to, jak vzdává hold sama sobě," napsal na twitter populární moderátor známý pod pseudonymem Charlamagne Tha God. Další osobnosti zpochybňovaly, zda byla Madonna tou správnou osobou pro vzpomínání na Franklinovou. "Aby bylo jasno, miluju Madonnu. Jsem obrovský fanda. Ona by ale neměla být nikde blízko Arethy," zněl twitterový příspěvek politického a kulturního komentátora Marca Lamonta Hilla.

Podobně jako při jiných velkých večerech amerického showbyznysu z posledních let nechyběl ani na předávání cen MTV politický rozměr. Rapper Logic svou skladbu One Day zahájil obklopen davem dětí v bílých tričkách s nápisy "všichni jsme lidské bytosti". Sám interpret měl na sobě černé tričko se vzkazem F*ck the Wall. Na závěr vystoupení, které bylo podle AP protestem proti rozdělování rodin přistěhovalců, se k dětem připojili jejich rodiče.

Následné vystoupení Lopezové učinilo z letošního slavnostního večera událost, na kterou diváci jen tak nezapomenou, napsal časopis Variety. Rodačka z New Yorku za deset minut na pódiu předvedla smršť zkrácených verzí svých hitů, včetně těch největších jako "Jenny From the Block" nebo "Waiting For Tonight". Závěrečný segment obstarali společně rappeři Post Malone a 21 Savage a rocková skupina Aerosmith.