Video: TK po jednání české a slovenské vlády v Trenčíně

Trenčín - K důležitým tématům dnešního společného jednání české a slovenské vlády v Trenčíně na západě Slovenska patří posilování energetické bezpečnosti, eliminace závislosti na ruských surovinách, konkurenceschopnost i obranná spolupráce. V úvodu jednání to řekl český premiér Petr Fiala (ODS).

Podle Fialy je důležité prohlubování regionální spolupráce. "Jde nám o kvalitní spolupráci států střední Evropy, máme na to některé formáty. Je tu formát visegrádské čtyřky, je tu slavkovská skupina, přičemž oběma formátům právě teď předsedá Slovensko. Středoevropská spolupráce je důležitá pro obě naše země, je svým způsobem nenahraditelná," řekl Fiala, "Budeme mluvit o plánech do konce slovenského předsednictví i o naší představě o tom, jak ve visegrádské čtyřce české předsednictví, které začíná v červenci, na práci Slovenska naváže," dodal.

Slovensko patří podle Fialy mezi nejdůležitější partnery v obranném průmyslu. "Rádi bychom dosáhli toho, aby naše armády využívaly letounů české výroby s významnou účastí slovenských dodavatelů. To jsou témata, o kterých budeme mluvit. Máme i zájem o větší zapojení slovenského obranného průmyslu do projektů, které bychom poté společně mohli exportovat na další trhy," uvedl Fiala.

Podle českého premiéra se bude mluvit i o pomoci Ukrajině a posilování energetické bezpečnosti a eliminaci závislosti na ruských surovinách. "Obě naše země zvládly končící zimu, podařilo se nám ušetřit významnou část plynových rezerv a vymanili jsme se z dovozové závislosti na dodávkách ruského plynu," uvedl Fiala.

Kromě premiérů Česka a Slovenska Petra Fialy a Eduarda Hegera se schůzky zúčastní ministři zahraničí, spravedlnosti, obrany, školství, dále zástupci ministerstev odpovědných za hospodářství a průmysl, jakož i digitalizaci a informatizaci.

První společná jednání české a slovenské vlády byla v roce 2012 v Uherském Hradišti a v Trenčíně. Naposledy se zástupci obou kabinetů setkali v roce 2019 ve Valticích na Břeclavsku. Tradici vzájemných mezivládních konzultací pak přerušila pandemie covidu-19. Dnešní schůzka se koná zhruba půl roku před předčasnými parlamentními volbami na Slovensku, které sněmovna schválila poté, co loni v prosinci vyslovila nedůvěru menšinové Hegerově vládě.

Obranný průmysl je příležitostí pro spolupráci, uvedli premiéři

Obranný průmysl představuje novou možnost spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskem, řekl slovenský premiér Heger na úvod společného jednání vlád obou zemí v Trenčíně. Podobný názor vyslovil i předseda české vlády Fiala. Za důležitou Heger označil potřebu nahradit dovoz jaderného paliva z Ruska dodávkami odjinud.

"Obranný průmysl je nový potenciál, protože všechny členské země budou zvyšovat výdaje na obranu. To nám dává příležitosti pro spolupráci, máme tradici z dob Československa," uvedl Heger.

Ve firmách slovenského obranného průmyslu se angažuje skupina Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada, která má například poloviční podíl ve výrobci munice ZVS Holding. Právě prostřednictvím této firmy se chce Slovensko zapojit do projektu EU na zvýšení výroby munice. Státy evropského bloku se v březnu dohodly na společných nákupech a financování munice pro Ukrajinu.

Fiala se vyslovil pro to, aby česká i slovenská armáda využívaly letouny české výroby, do jejichž výroby by se zapojily i slovenské firmy. Podobnou spolupráci by uvítal i při dalších projektech.

Heger se vyslovil také pro společný boj proti dezinformacím a pro hledání náhrady dodávek ruského paliva pro jaderné elektrárny, které mají v obou zemích bývalého Československa značný podíl na výrobě elektřiny.

Například palivo pro českou jadernou elektrárnu Dukovany bude od příštího roku nově dodávat americká firma Westinghouse. Do Dukovan palivo dříve dodávala ruská firma TVEL. Provozovatel elektrárny, společnost ČEZ, se však rozhodla dodavatele změnit z bezpečnostních důvodů po loňském napadení Ukrajiny Ruskem. Nového dodavatele jaderného paliva vybírá i největší slovenský výrobce elektřiny, společnost Slovenské elektrárne (SE) . Generální ředitel tohoto podniku Branislav Strýček minulý týden novinářům řekl, že SE budou palivo nově kupovat patrně rovněž od společnosti Westinghouse a jednat budou i s francouzskou firmou Framatome. V současnosti SE odebírají jaderné palivo z Ruska.

Kromě Hegera a Fialy na společné jednání do Trenčína přijelo shodně pět ministrů z Česka i Slovenska a také náměstci ministerstev odpovědných za průmysl, obchod a hospodářství.