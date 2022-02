Video: SPD znovu zahájila obstrukce kvůli pandemickému zákonu

Praha - Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie zahájilo ve Sněmovně při úpravách programu schůze dolní komory další vlnu obstrukcí, aby zabránila schválení vládní novely pandemického zákona. Předseda SPD Tomio Okamura obvinil vládu mimo jiné ze zavádění totality. Koaliční většina ve Sněmovně má sílu návrhy SPD na doplnění programu zamítnout. Počátkem února se Sněmovna dostala kvůli obstrukcím SPD ke schválení programu až po 23 hodinách od začátku jednání. V centru Prahy se opět sešli odpůrci novely pandemického zákona.

Okamura uvedl, že poslanci jeho hnutí navrhnou projednání svých 21 předloh. Sám Okamura se rozhodl navrhnout další desítku bodů. Požadoval ve svém obsáhlém vystoupení mimo jiné diskusi "o neúnosné situaci s nepřizpůsobivými v městech a obcích České republiky", kterou podle něj vláda odmítá řešit. Název bodu Okamura během své řeči změnil čtyřikrát, odmítl jej předložit písemně.

Předseda SPD požadoval projednat také například zmrazení platů politiků, zvýšení příspěvků na péči pro zdravotně postižené a daňových slev na poplatníka nebo jmenování bývalého předsedy TOP 09 a exministra financí Miroslava Kalouska do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Okamura uvedl, že cílem jeho hnutí je zabránit přijetí nejen novely pandemického zákona, ale také zavedení korespondenční volby poslanců a prezidenta nebo doplnění rad České televize a Českého rozhlasu. Obvinil vládní koalici ze snahy politicky ovládnout obě veřejnoprávní média. "To je neuvěřitelný, to je totalita," prohlásil.

Novelu pandemického zákona chce koalice prosadit k počátku března, aby mohla pokračovat některá omezení kvůli epidemii koronaviru. Pokud ji Sněmovna neschválí, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce vládu požádat o vyhlášení nouzového stavu. Sněmovna se musí novelou znovu zabývat kvůli tomu, že ji těsným poměrem hlasů zamítl Senát. Podle SPD i opozičního hnutí ANO je novela zbytečná a omezuje základní práva a svobody, zatímco v jiných zemích EU se protikoronavirová opatření rozvolňují. Předchozí schvalování vládní novely ve Sněmovně trvalo zejména kvůli obstrukcím SPD více než 35 hodin.

Dalšími body řádné schůze po pandemické novele mají být žádosti o vydání předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo a o vydání bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS) k soudnímu řízení v kauze někdejší městské karty opencard.

V centru Prahy se opět sešli odpůrci novely pandemického zákona

Na rohu pražské Sněmovní a Nerudovy ulice se u Parlamentu sešlo několik desítek protestujících. Akci svolala iniciativa Chcípl PES proti novele pandemického zákona, kterou mají dnes opět projednávat poslanci. Účastníkům protestu se nelíbí to, že novelu chce Poslanecká sněmovna projednat i přes její odmítnutí Senátem. Podle demonstrujících je novela protiústavní, zneužitelná a omezí svobodu lidí. Předseda hnutí Jakub Olbert vyzval přítomné, aby protestovali pokojně a nevyvolávali excesy. Demonstrace proti novele zákona se konají poněkolikáté. Demonstrující se začali scházet kolem 14:00 na Malostranském náměstí. Postupně se k nim přidávali další lidé a i s reproduktory se přesunuli na roh Sněmovní a Nerudovy ulice. Olbert lidi vyzval, aby nebránili průjezdu aut a vystříhali se excesů. Přítomným řekl, že důležité je vydržet na místě a dát poslancům najevo, co si lidé myslí. Hnutí je podle něj připraveno protestovat i několik dní. Předchozí schvalování vládní novely ve Sněmovně trvalo zejména kvůli obstrukcím SPD více než 35 hodin. Kromě projevů Olberta a místopředsedy hnutí Jiřího Janečka zazněly písně Karla Kryla a přímý přenos ze Sněmovny. Janeček postup vlády označil za "demonstraci moci". Zároveň uvedl, že se zástupci hnutí setkávali s poslanci a senátory a ty, kteří se s nimi chtěli bavit, tak prý přesvědčili o tom, že novela zákona je špatná. Pokud Sněmovna zákon schválí, mají připraven dopis prezidentu Miloši Zemanovi. Prezident už dříve uvedl, že novelu podepíše. "Skutečné nebezpečí představují budoucí nařízení vlády," řekl Olbert. Na Malostranském náměstí protestovali odpůrci novely několikrát. Na akcích se několikrát objevily dokonce makety šibenice, za což organizátory a účastníky kritizovali někteří politici. Demonstrace se minulý týden uskutečnila také na nedalekém Klárově, když novelu projednával Senát. Novela pandemického zákona mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a umožní posílat lidi do karantény či izolace také krátkou textovou zprávou.