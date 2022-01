VIDEO: Šéf Senátu vyzval ke smířlivosti a sebevědomé slušnosti

Praha - Pro ČR bude letos důležité zvládnout koronavirovou pandemii, rostoucí ceny či zadlužení, uvedl dnes v novoročním projevu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Vyzval proto k sebevědomé slušnosti, větší smířlivosti a k solidaritě podobné té, kterou lidé projevili při nápravě škod po loňském tornádu na Moravě. Šéf horní komory také připomněl kultivované předání moci po loňských sněmovních volbách, ke kterému podle něj přispělo korektní jednání premiéra Petra Fialy (ODS), profesionální přístup expremiéra Andreje Babiše (ANO) i konání prezidenta Miloše Zemana.

Vystrčil se obával toho, že nesmiřitelnost některých formací v předvolební kampani negativně ovlivní povolební vývoj. Poděkoval za to, že pomyslné předání moci bylo kultivované, bez napadání a mediálních přestřelek. Zmínil se také o blížícím se předsednictví Česka v EU.

</ifram Jako první dnes živě vystoupí hodinu po poledni Vystrčil. V loňském projevu vybídl k solidaritě a spolupráci nejen v boji s koronavirem. Vyzval Čechy, aby se nenechali rozeštvat a nepodléhali dezinformacím. Očkování označil za cestu ke svobodě.

"Pokud bych já měl rychle říci tři slova, která se mi vybaví, když přemýšlím o tom roce uplynulém, pak jsou to slova tornádo, solidarita a pomoc," řekl předseda horní parlamentní komory. Vrátil se k živelní katastrofě, která loni v létě postihla některé obce na jižní Moravě. Vyjádřil úctu obyvatelům za to, jak se s prvotní katastrofou vypořádali, poděkoval všem, kteří pomáhali. "Byla to úžasná vlna solidarity a pomoci,“ dodal. Vyzval k další každodenní solidaritě a pomoci, kterou tam lidé potřebují. "Situace i dnes pro ty obyvatele není lehká,“ dodal.

Předseda Senátu také ocenil způsob předání moci po volbách. “A chci ocenit představitele volebních stran za to, že - v uvozovkách - to pomyslné předání moci proběhlo kultivovaně, bez napadání, bez mediálních přestřelek. Chci za to velmi poděkovat,“ řekl. Připomněl, že kritizoval bývalého premiéra Babiše za jeho kroky, ale dnes ocenil, jak odešel z premiérské pozice a přijal volební výsledek. Označil to za odpovědné a profesionální.

Ocenil i postup premiéra Fialy. "Jsem přesvědčený a věřím tomu, že právě jeho slušnost, korektnost, vystupování a neústupnost přispěly k tomu, že nakonec prezident České republiky Miloš Zeman akceptoval v plné podobě návrh na složení vlády tak, jak jej premiér Petr Fiala navrhl. Pochvalně se vyjádřil i o přístupu Miloše Zemana, kterým prezident podle něj naplnil ústavu a přispěl k důstojném jmenování nové vlády.

Babiš dnes ve videu na sociálních sítích řekl, že si za svým rozhodnutím nepokoušet se složit vládu i nadále stojí. "Protože bylo jasné, že vládu nesestavím, a přineslo by to jen napětí ve společnosti. Nebudu ale předstírat, že mě odchod do opozice nemrzí," poznamenal. Ve videu také zopakoval slib, že hnutí ANO bude konstruktivní opozicí. Nové vládě slíbil podporu v době českého předsednictví EU nebo v boji proti pandemii.

V projevu se Vystrčil věnoval i dění kolem zdravotního stavu prezidenta Zemana. Byl to Senát pod Vystrčilovým vedením, který si loni v říjnu vyžádal z Ústřední vojenské nemocnice informaci o prezidentově zdravotním stavu. "Je mojí povinností respektovat ústavu. Je mojí povinností hájit právo veřejnosti na informace. A je mojí povinností, abych jako člověk, jako ústavní činitel neuhýbal a neuhýbal své povinnosti. A proto je nutné a je mojí povinností, abych se choval správně bez ohledu na to, zda jsem za to kritizován, nebo naopak chválen,“ prohlásil. Prezidentovi popřál, aby se jeho zdravotní stav nadále zlepšoval.

"Výsledek voleb byl nakročením ke změně, ke změně v politické kultuře. A já bych byl rád, kdyby v roce 2022 tato změna politické kultury pokračovala. Pokud tomu tak má být, tak je důležité, abychom si zachovali slušnost, sebevědomou slušnost,“ dodal předseda Senátu.

Mezi současné problémy zařadil nutnost zkrotit rychlé zadlužování státu. "Neměli bychom se chovat tak, že zachováme takové nepěkné dědictví našim dětem nebo třeba i vnukům,“ poznamenal. Za důležité považuje zkrocení růstu cen, a to hlavně cen energií. Za nejdůležitější označil zkrocení pandemie covidu a zdůvodnil to tím, že pokud se to nepodaří, nepodaří se ani zkrotit zadlužení.

Poděkoval všem zdravotníkům a všem, kteří se starají o bezpečnost občanů a jejich zdraví. Odsoudil to, že někteří pacienti dokážou být agresivní. "A jsou tu i další jedinci, kteří se nechovají tolerantně a správně k našim zdravotníkům. Velmi to odsuzuji a vyzývám všechny, aby to odsoudili společně se mnou, abychom toto chování nepřipustili,“ dodal.

Ve 20:05 promluví k národu i premiér Fiala. Projev odvysílá Česká televize, která jej předtočila, zprostředkuje ho také ČTK nebo Český rozhlas Radiožurnál.