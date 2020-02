Video nesmí zasahovat do blbostí, řekla rozhodčím Damková

Praha - Bývalá ligová sudí a někdejší předsedkyně komise rozhodčích Dagmar Damková před jarní částí nejvyšší fotbalové soutěže apeluje na videorozhodčí (VAR), aby nezasahovali do zápasů zbytečně mnoho a neřešili hlouposti. Podle nynější členky komisí rozhodčích FIFA a UEFA stále platí, že technologie má odstraňovat pouze zcela zjevná pochybení.

"Když tady VAR začal, úplně jsem se chytala za hlavu, co posílají rozhodčímu, aby se šel podívat. Rve mi srdce, když vidím, že VAR zasahuje do blbostí. Říkala jsem si: panebože, to jsou věci. Laťka byla nastavená strašně nízko, na rozdíl od UEFA a FIFA, kde je nastavena vysoko. Protože chtějí jen zjevné věci," řekla novinářům Damková po semináři ohledně VAR pro rozhodčí a poté pro trenéry a kapitány ligových týmů.

Členka výkonného výboru FAČR měla přednášku se sudími už v září v úvodu sezony. "Říkala jsem jim tehdy: hoďte laťku výš. Viděla jsem, že rozhodčí u VARu intervenují o blbostech. Pět kol ji hodili výš, nějak to běželo, z toho jsem měla radost. Ale pak se to zase zvrhlo a sklouzávalo to. Teď jsme se bavili, že na začátku jsme měli laťku hodně nízko, skoro u země. Laťka UEFA je vysoko, tak jsem jim řekla: pojďte výš," řekla Damková.

"Dobře, nebudete si jisti - pošlete tam rozhodčího. Třeba u vrážení nebo strčení. Ale na UEFA by se tohle moc neřešilo, tam by se řeklo - OK, tohle je v rámci subjektivního názoru rozhodčího na hřišti, necháme to hrát," dodala Damková.

Video podle ní v žádném případě nemá sloužit k tomu, aby hledalo lepší řešení, jako se to někdy stávalo v české lize. Kontroverzní byla například situace z loňského března, kdy VAR zrušil gól Bohemians 1905 a za předchozí zákrok na opačné straně nařídil sudí penaltu pro Slavii. Ani sami odborníci z řad sudích se neshodli, zda šlo o zjevné pochybení.

"Obecně platí, že VAR není o tom, aby měnil úplně každou věc. Musíte mít důkaz, nemůžete si to vzít za základě své domněnky. Pokud nemáte stoprocentní důkaz, že rozhodčí na hřišti rozhodl špatně, musí to zůstat tak, jak to bylo na hřišti. Jako je to v dalších soutěžích, kde VAR není," podotkla Damková.

"Nechci, aby rozhodčí byli alibisti. Rozhodčí na hřišti musí vždy vydat první a ve finále také poslední rozhodnutí. Rozhodně to není o nějakém čekání na to, co řekne VAR. To je cesta do pekel. Rozhodčí je ten, který rozhoduje a VAR je ten, který jej zachrání v případě zjevného pochybení. Rozhodně nesmí nikdy dojít k tomu, že VAR vodí rozhodčího na hřišti jako nějakou loutku," upozornila Damková.

Připustila, že čeští rozhodčí nemají tak dobré technologické podmínky jako kolegové v zahraničí. "Člověk s rozhodčími musí řešit především komunikaci, protože nemají takové tréninky, to, co probíhá na UEFA, FIFA. Ono je to vše o penězích, není to jednoduché. Ten trénink tu chybí, takže musíme udělat aspoň takhle přednášku, aby věděli, co mají, nemají. Aby se věci sjednotily," doplnila Damková.