Video na sítích ukazuje majitele žoldnéřské skupiny, jak verbuje v ruském vězení

Moskva - Na sociálních sítích koluje video, které údajně ukazuje pravděpodobného majitele žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina, jak osobně verbuje vojáky v ruské trestanecké kolonii do války na Ukrajině. Přítomným slibuje hrob v aleji hrdinů i kulku za dezerci.

"Chci jen úderné jednotky. Ti, kteří jdou kupředu, ti, kteří jsou nejenergičtější, přežívají lépe," říká na široce diskutovaném záznamu oligarcha blízký ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Minimální věk pro odchod do války je podle něj 22 let, maximální 50 let. Je však možné udělat výjimku.

Podle Prigožina budou trestanci po odsloužení půl roku na Ukrajině propuštěni na svobodu, u Wagnerovy společnosti ale mohou zůstat i déle. Mrtvým slibuje, že budou pohřbeni ve svých rodných městech jako hrdinové.

Naopak největším "hříchem" je podle Prigožina dezerce: "Nikdo necouvne, nikdo neustoupí, nikdo se nevzdá... Ti, kteří přijdou a první den řeknou: 'Kam jsem se to dostal', označíme za dezertéry a následuje popravčí četa."

"První vězni, kteří bojovali se mnou, to bylo 1. června při útoku na Vuhlehirskou tepelnou elektrárnu. Čtyřicet mužů z Petrohradu, přísný režim, recidiva, šli do zákopů nepřítele, pobili ho noži. Tři mrtví, sedm zraněných. Jednomu z mrtvých bylo 52 let, z toho třicet seděl. Zemřel hrdinskou smrtí," dodává Prigožin.

Informace, že Prigožin osobně jezdí verbovat do ruských káznic, se objevily již dříve. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) se podnikatel začíná prosazovat jako "tvář" speciální vojenské operace, jak Moskva oficiálně nazývá invazi na Ukrajinu. Proruští vojenští blogeři neustále vychvalují Prigožinovy údajné úspěchy a někteří dokonce tvrdí, že by měl nahradit ruského ministra obrany Sergeje Šojgua, kterého viní z nedávné porážky v Charkovské oblasti.

Prigožin na videu rovněž naznačuje, že je skutečným majitelem Wagnerovy společnosti, všímá si ukrajinský server RBK-Ukrajina. Vyvozuje tak z výroku, že v žoldnéřské skupině "má" bojová letadla, raketomety a tanky. Podle serveru se takzvaným wagnerovcům podařilo v ruských věznicích zverbovat již více než tisíc lidí, kteří souhlasili s odchodem do války na Ukrajině výměnou za příslib následného propuštění. Ruští trestanci jsou stále častěji využíváni okupační správou ke kontrole obyvatelstva na obsazených územích, dodává server.