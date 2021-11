Video: Lidé se mohou v 1300 obchodech zapojit do potravinové sbírky

Praha - Lidé se mohou dnes ve zhruba 1300 obchodech po celé České republice zapojit do podzimní potravinové sbírky, a to mezi 08:00 a 18:00. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží mohou už od úterý do 30. listopadu darovat prostřednictvím on-line supermarketů Rohlik.cz, Košík.cz a iTesco.

Letošní podzimní potravinová sbírka se koná v rekordním počtu prodejen, konkrétně v 1318. Zapojené jsou vybrané obchody řetězců Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Rossmann a Tesco. Sobě nejbližší obchod mohou lidé vyhledat na webu sbirkapotravin.cz. Ze zapojených prodejen se navíc podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy do přípravy a realizace zapojili i zaměstnanci obchodních řetězců ve 310 z nich. Reportáž ze sbírky a tiskovou konferenci můžete sledovat od 10:00.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, loni se kvůli pandemii koronaviru jarní kolo neuskutečnilo. Sbírku organizuje Česká federace potravinových bank. Letos na jaře obchodníci vybrali 405 tun potravin a 45 tun drogistického zboží pro potřebné. Pomoc směřuje opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova nebo lidem s psychickým a tělesným postižením.

„Opravdu mě velmi těší, že se podzimní kolo Sbírky potravin uskuteční a že se k myšlence pomoci potřebným přihlásily všechny velké obchodní řetězce. Letos bude možné darovat potraviny v rekordním počtu prodejen, přesně ve 1318 napříč celou republikou. Navíc se do přípravy a úspěšné realizace zapojí i zaměstnanci obchodních řetězců ve 310 z nich,“ doplnil Prouza.

Účast na tiskové konferenci přislíbili:

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, výkonný ředitel MAKRO Cash & Carry ČR Atila Yenisen, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, výkonná ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Informace o možnostech darování potravin:

webová stránka: http://www.sbirkapotravin.cz/

seznam zboží, které můžete nakoupit

mapa obchodů, kde lze do Sbírky potravin osobně přispět