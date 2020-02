Video bude v lize od jara na pěti zápasech kola

Praha - Od nadcházející jarní části první fotbalové ligy bude videorozhodčí (VAR) nově asistovat u pěti z osmi zápasů jednoho kola a u všech utkání baráže. Od příští sezony by měla být technologie nasazena do všech duelů nejvyšší soutěže. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí profesionální soutěže, o tom informovala na dnešní tiskové konferenci.

"Podařilo se zrealizovat to, o čem jsme hovořili na podzim - od jarní části přibude videorozhodčí na pátém utkání kola, které pokryjeme bez ohledu na televizní přenos na vlastní náklady. Zároveň jsme našli určitý prostor, technické řešení, aby byl videorozhodčí na všech barážových utkáních. Baráž minulou sezonu budila velké emoce, tomu chceme předejít," řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

"Na základě memoranda s Fotbalovou asociací ČR chceme v nejbližší době společně najít řešení pro kompletní obsazení videorozhodčími všech utkání kola od příštího soutěžního ročníku. K tomu vše směřuje," dodal Svoboda.

Videorozhodčí dosud od začátku této sezony asistoval u čtyř z osmi utkání kola a technologie využívala kamery z televizního přenosu. U pátého zápasu půjde o trochu jiné řešení - LFA bude využívat streamovaný přenos. V tomto režimu bude VAR prvně nasazen v sobotním duelu Slovácko - Ostrava.

"Stream se za normálních okolností vyrábí pouze na tři kamery. My na zápase, kde budeme chtít využít systém VAR, doplníme na stadionu další čtyři kamery. FIFA na utkání, které má být pod dohledem VAR, nařizuje čtyři kamery. My jich budeme mít sedm. Myslím, že je to dostatečný počet, abychom zásadní přehmaty, které se mohou stát na hřišti, odhalili," podotkl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

"Je to pro nás relativně technicky složitější než ty první čtyři zápasy. Při tom pátém zápase budeme do jisté míry testovat technické řešení, které pak budeme aplikovat dál. Jedním z našich cílů je, abychom pro rozhodčí vytvořili unifikované podmínky," dodal Svoboda.

Zavedení videa do všech zápasů podle něj vyjde na několik desítek milionů korun. Část prostředků věnuje generální partner ligy sázková kancelář Fortuna, s níž LFA prodloužila smlouvu do roku 2024. Původní kontrakt byl navýšen o částku právě na podporu videa.

"Není to o tom, že bychom přesně měli dohodu, že deset milionů korun z této částky zaplatí Fortuna. Musíme na to najít zdroje financování, jednak z prostředků LFA a jednak z prostředků FAČR. Pakliže FAČR nese odpovědnost za rozhodčí, musí se k tomu také přihlásit," podotkl Svoboda.

LFA dál plánuje zavedení kalibrované čáry pro posuzování ofsajdů. "V současnosti ve spolupráci s externí firmou a FAČR hledáme softwarového dodavatele, těch technologií je víc. Součástí řešení bude i ofsajdová lajna, ale nebude to v průběhu jarní části sezony," řekl Svoboda.

O zavedení technologie, která umí posoudit, zda míč přešel brankovou čáru, naopak LFA nyní neuvažuje. "Náklady se pohybují kolem 250 tisíc eur (6,2 milionu korun) na jeden stadion, vynásobte si to šestnáctkrát. O tom jsem neměl odvahu se s generálním ředitelem Fortuny panem Vaňkem bavit," uvedl Svoboda s úsměvem.

Video se v české lize poprvé objevilo na závěr podzimní části sezony 2017/18 v duelu pražské Sparty s Mladou Boleslaví. Od dalšího ročníku se rozšířilo do tří zápasů kola a na podzim této sezony už bylo v polovině utkání.