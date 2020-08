Video bude na podzim asistovat u šesti až osmi zápasů kola

Praha - Od nadcházející podzimní části první fotbalové ligy bude videorozhodčí (VAR) nově asistovat u šesti až osmi zápasů jednoho kola. Od jara by měla technologie dohlížet už na všech devět utkání a měla by se rovněž začít používat kalibrovaná čára pro posuzování ofsajdů. Informovali o tom zástupci komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR.

V uplynulé jarní části pomáhal VAR u pěti z osmi utkání kola a na úvod nadstavbové části pak vzhledem k příznivému rozložení zápasů a dalším okolnostem video výjimečně asistovalo dokonce na sedmi duelech.

V nové prvoligové sezoně, které se kvůli následkům koronavirové krize poprvé v samostatné historii zúčastní 18 týmů a v jednom kole se tak bude hrát rekordních devět utkání, oproti jaru přibude minimálně jeden zápas pod dohledem videa.

"Naše představa je taková, že na podzim bude video na šesti až osmi zápasech kola. V prvním kole bude pod dohledem videorozhodčího sedm utkání, v druhém kole pak dokonce osm. Počítáme s tím, že od jarní části bychom měli VAR na všech devíti zápasech," řekl místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek na setkání s novináři před sezonou.

Podle původních prognóz mělo video ve všech zápasech první ligy asistovat už od začátku nadcházející sezony, pandemie koronaviru ale plány pozdržela. "Trošku to zkomplikovala. Tím, že se zastavil celý život, i fotbalový, tak se to trochu opozdilo. Jsme teď v takovém stadiu, že se budou vybavovat nové přenosové vozy, zakupovat technika. Zbrzdilo se to o ten půlrok," uvedl Wilczek.

Rozšíření počtu účastníků první ligy a tím pádem zvýšení počtu zápasů v jednom kole podle komise problémem není. "Dovolím si stoprocentně tvrdit, že pokud budou všechna utkání pod VARem, máme dostatečný počet připravených a vyškolených rozhodčích," podotkl předseda komise Jozef Chovanec.

Na jaře by měla začít sudím pomáhat i kalibrovaná čára pro posuzování ofsajdů. "Naše vize je taková, že jakmile bude VAR ve všech zápasech, zakoupíme ten software, to znamená kalibrovanou čáru. Je to otázka peněz, nějakého výběrového řízení. Tohle jde ale mimo komisi, tohle je na jednání vedení FAČR s LFA," uvedl Wilczek.

Rozhodčí stejně jako na jaře čekají pravidelné testy na koronavirus. Opět budou rozděleni do několika skupin a tentokrát v nich budou 14 dní. "Ve čtvrtek ve všichni rozhodčí a delegáti zúčastní prvního testování a potom to bude probíhat vždy v nějakých intervalech. V jarní části jsme měli testy co 14 dnů, teď se teprve bude řešit, jaká bude intenzita," řekl Wilczek.

Zatím nikdo z rozhodčích neměl pozitivní výsledek testu. "Ale teď máme po prázdninách, tak uvidíme, co přinese čtvrteční testování. Snad dopadne dobře. V pátek dopoledne bychom měli vědět výsledky," uvedl Wilczek.

Oproti jarní části přibylo na listině profesionálních soutěží šest nových hlavních rozhodčích. "Pro ty kluky to bude náročné, protože půl roku nepískali soutěžní utkání. Nicméně jako každý nováček začnou v dorostenecké lize, pak v utkáních druhé ligy a budou jezdit jako čtvrtí rozhodčí na první ligu. Budou se postupně seznamovat s prostředím, s komunikátory a podobně," přiblížil Wilczek.

V komisi chtějí, aby rozhodčí více dbali na pohyb na hřišti. "Chceme dosáhnout toho, co na UEFA - ti rozhodčí jsou tam v podstatě takoví běžci. Neustále jsou v pohybu, hledají si správný úhel pohledu, postavení. Na to jsme strašně apelovali při rozboru herních situací. Bylo plno situací, kdy to rozhodčí neviděl jen kvůli tomu, že zůstal stát, neběžel k situaci, nehledal si správný výběr místa," dodal Wilczek.