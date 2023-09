Vídeň si předvolala zástupce EK, platby za ruský plyn označil za krvavé peníze

Vídeň - Rakouské ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo zástupce Evropské komise ve Vídni Martina Selmayra poté, co miliardy eur, které Rakousko vydává za ruský plyn, označil za krvavé peníze. Informuje o tom agentura APA.

"Pane bože, 55 procent rakouského plynu stále pochází z Ruska," řekl Selmayr ve středu při jedné debatě. "Rakousko takto financuje Putinovu válku (proti Ukrajině - pozn. ČTK) a nikdo není ve Vídni na Ringstrasse, aby proti tomu protestoval. To mě udivuje, protože při vyrovnání účtu za plyn jsou každodenně do Ruska posílány krvavé peníze," uvedl také zástupce Evropské komise. Dodal, že sice chápe energetické problémy, Rakousko je ale bohatá země a dokázalo by se podobně jako další státy bez ruského plynu obejít.

Mluvčí rakouského ministerstva zahraničí řekla, že Selmayra si předvolal státní tajemník na tomto úřadu a že se schůzka uskuteční, jakmile se zástupce unijní exekutivy vrátí do Vídně.

Jako "neseriózní, kontraproduktivní a zcela jednostranné" označila Selmayrovy výroky rakouská lidovecká ministryně pro evropské záležitosti Karoline Edtstadlerová. "Je politováníhodné, že to vypadá, že činiteli EU nejsou známa určitá fakta. Zatímco Rakousko prokazatelně snížilo svoji závislost na ruském plynu a podniklo důležitá opatření k zajištění dodávek pro obyvatele, vzrostlo v rámci EU množství ruského zkapalněného plynu, a to meziročně o 40 procent," řekla.