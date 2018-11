Vídeň - Rakousko se odmítnutím migračního paktu OSN střelilo do vlastní nohy. Řekl to ve čtvrtek televizi ORF někdejší expert OSN na lidská práva, Rakušan Manfred Nowak. Rozhodnutí rakouské vlády, ohlášené ve středu, odsoudil s poukazem na dosud velmi pozitivní obraz Rakouska v OSN jako "fatální signál". Rakouský deník Der Standard naznačuje, že rakouský krok by mohl posílit politiky jako je maďarský premiér Viktor Orbán a mohl by ovlivnit i volby do Evropského parlamentu, jak tomu podle něj nasvědčují diskuse v České republice.

Nowak, který mimo jiné v letech 2004 až 2010 sloužil jako zvláštní vyšetřovatel OSN pro týrání, řekl, že z právního hlediska rakouské nepřistoupení k paktu OSN nebude mít mnoho důsledků, protože je právně nezávazný. "Politicky je to samozřejmě fatální signál," upozornil expert, podle něhož mělo Rakousko v OSN dosud velmi pozitivní obraz. "Škodíme tím OSN i sami sobě," kritizoval Nowak rozhodnutí učiněné podle něj z "vnitropolitických důvodů".

Vláda rakouských lidovců (ÖVP) a protiimigrační FPÖ zjevně spekuluje, že její krok zapůsobí jako negativní vzor a že ji budou následovat další státy, poznamenal Nowak s poukazem na Polsko a Českou republiku.

Pro argumentaci rakouské vlády přitom právník nemá pochopení, neboť k k mnoha kritizovaným bodům v paktu se Rakousko už beztak zavázalo v jiných úmluvách.

Řeč nemůže být ani o tom, že pakt OSN by mohl vytvořit právo na migraci. "Z migračního paktu nevyplyne, ani za 20 let, právo na migraci. To je předstíraný argument," řekl Nowak s poukazem na argumentaci vicekancléře Heinze-Christiana Stracheho (FPÖ).

Zvláštní zmocněnkyně OSN pro mezinárodní migraci Louise Arbourová už předtím v rozhovoru s agenturou APA označila záměr Rakouska za "velmi politováníhodný", neboť Vídeň podle ní byla v uplynulých měsících velmi aktivní a obratná při vyjednávání o paktu.

Například španělský ministr zahraničí Josep Borrell kritizoval nejen samotný krok rakouské vlády, ale také skutečnost, že byl učiněn v době rakouského předsednictví EU, což podle něj oslabuje pozici celé unie.

Rakouský deník Der Standard ve svém komentáři píše, že Rakousko se odklonilo od rozumu. "Kancléř Sebastian Kurz a jeho vicekancléř Heinz-Christian Strache skutečně dokázali učinit z malé a jinak většinou bezvýznamné země uprostřed kontinentu předvoj politiky odvratu od nadnárodního rozumu," napsal deník.

To, zda rakouský krok vyvolá uvnitř EU hnutí za odmítání paktu, které by možná mohlo mít vliv na výsledek nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, se podle rakouského deníku uvidí v příštích dnech a týdnech. "Příslušné diskuse v Česku tomu nasvědčují," uzavřel Der Standard.

Rakouská vláda ve svém postoji není osamocená. Už dříve prohlásily USA a Maďarsko, že se k migračnímu paktu nepřipojí. Výhrady vůči němu mají i země jako Austrálie, Dánsko, Chorvatsko, Polsko a právě Česká republika. Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek sdělil, že bude navrhovat, aby Česko ke globálnímu paktu OSN o migraci nepřistoupilo.