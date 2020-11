Vídeň se po atentátu vrací k životu, trvají opatření i napětí

Vídeň - Po pondělním teroristickém útoku v centru Vídně, při němž Vídeňan s balkánskými kořeny zabil čtyři lidi a dvě desítky dalších osob zranil, se do centra rakouské metropole opět vrací život. Zvýšená bezpečnostní opatření ale trvají, stejně jako jako napětí. Poplach kvůli informaci o muži s dlouhou zbraní, který se nakonec ukázal jako falešný, způsobil dnes ráno větší přítomnost policistů a dočasné uzavření stanice metra Messe-Prater, informoval server deníku Kurier.

Rakousko drží druhým dnem státní smutek a děti ve školách zahájily ráno výuku minutou ticha. Policie stále vyšetřuje, zda zastřelený útočník, který byl příznivcem organizace Islámský stát (IS), jednal sám, když během asi devíti minut postřílel tolik lidí.

"Nenecháme se srazit na kolena," řekl agentuře APA Rainer Trefelik z místní obchodní komory. Zatímco v úterý bylo asi 90 procent obchodů v centru Vídně zavřeno, dnes by se měla většina opět otevřít, uvedl deník Kurier. I když kvůli karanténním opatřením budou mít méně zákazníků. Od úterý se v Rakousku kvůli nárůstu případů koronaviru musely zavřít restaurace, hotely nesmí ubytovávat turisty a platí noční zákaz vycházení.

Zatím není veřejně znám motiv dvacetiletého útočníka z centra Vídně. Loni byl ale odsouzen ke 22 měsícům vězení za teroristické spolčení. Snažil se totiž dostat do Sýrie, kde chtěl bojovat v řadách členů IS. Loni byl ale podmínečně propuštěn, protože to vypadalo, že se snaží skončit s radikálně islamistickým chováním. Podle médií též nedávno před sociálními pracovníky odsoudil říjnové teroristické útoky ve Francii, jejichž podnětem byly zřejmě karikatury proroka Mohameda ve francouzském tisku.

Útok ve Vídni následoval několik dní poté, co v jihofrancouzském městě Nice jednadvacetiletý Tunisan v kostele brutálně zabil tři lidi. Už v polovině října 18letý mladík čečenského původu usekl hlavu učiteli, který při výuce demonstroval právo na svobodu slova i karikaturami Mohameda.

Po těchto útocích řada evropských politiků zdůraznila nutnost společného boje proti terorismu. O tomto tématu hovořili v úterý večer telefonicky i rakouský kancléř Sebastian Kurz a francouzský prezident Emmanuel Macron, kteří podle agentury APA chtějí iniciovat evropský plán spolupráce, jež má zahrnovat lepší kontrolu hranic a boj proti radikálnímu islamismu.

Bývalý předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani po útoku ve Vídni navrhl vytvořit "evropskou FBI" (po vzoru amerického Federálního úřadu pro vyšetřování, FBI), uvedla dnes agentura APA. "Útoky v Nice a Vídni ukazují, že islámský terorismus cílí na srdce evropské a západní civilizace," uvedl Tajani, místopředseda italské pravicové strany Vzhůru, Itálie. "Musíme se nejen soustředit na mezináboženský dialog a integraci, ale i na spolupráci policie a tajných služeb v EU a založit evropskou FBI," uvedl Tajani. Dodal, že je třeba spolupracovat i s Ruskem a Izraelem.

Nedávné útoky radikálních islamistů oživily i hnutí proti ilegální migraci. Atentátník z Nice totiž připlul do Evropy v září jako migrant přes italský ostrov Lampedusu. Měl být vyhoštěn, po předání rozhodnutí o vyhoštění se ale mohl volně pohybovat. V úterý večer uspořádala před italským parlamentem v Římě demonstraci strana Bratři Itálie, označovaná za krajně pravicovou, a její poslanci i parlamentních lavicích drželi transparenty se slogany proti ilegální migraci.