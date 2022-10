Vídeň se kvůli zařazení jádra a plynu mezi zelené investice obrátila na soud EU

Vídeň - Kvůli dočasnému zařazení jádra a plynu mezi takzvané zelené investice podalo Rakousko žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Oznámila to dnes ministryně pro ochranu klimatu Leonore Gewesslerová. Podle agentury APA se k rakouské žalobě chce připojit i Lucembursko.

Během rozdělování energetických zdrojů Evropská komise (EK) označila zemní plyn a jadernou energii za udržitelné zdroje. Tímto rozdělením chtěla dát najevo, které investice do budoucna platí jako šetrné ke klimatu. Takzvaná taxonomie by měla motivovat investory k podpoře zdrojů, kterými chce řada států nahrazovat uhlí či ropu. EU si stanovila za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Rakousko 75 procent elektrické energie vyrábí z obnovitelných zdrojů, hlavně v běžných a přečerpávacích vodních elektrárnách. Dlouhodobě patří k odpůrcům jaderné energetiky.

Fakt, že Evropská komise plyn a jádro zařadila mezi zelené investice, Gewesslerová už v únoru označila za "greenwashing", tedy šíření dezinformací o ekologické prospěšnosti daných technologií. Komisi obvinila, že "plní především přání jaderné lobby".

Ve své žalobě se Rakousko odvolává na posudek mezinárodních expertů, podle nichž energie z jádra není udržitelný zdroj. Šance, že Rakousko s tímto argumentem u unijního soudu uspěje, ale právníci nevidí jako příliš vysoké. Podle Vídně také nemá Evropská komise pravomoci činit až taková dalekosáhlá politická rozhodnutí a členské státy měly příliš málo času na to, aby se o věci radily, uvedla APA.

Dočasné zařazení plynu a jádra mezi takzvané zelené investice v červenci schválil Evropský parlament. Analytici to tehdy označili za dobrou zprávu pro českou ekonomiku.