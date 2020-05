Vídeň: Hranice se sousedy včetně ČR se otevřou možná 15. června

Vídeň/Praha - Hranice mezi Rakouskem, Českem, Slovenskem a Maďarskem, na kterých byl provoz omezen kvůli epidemii covidu-19, by se mohly zcela otevřít v polovině června. Po videokonferenci se svými protějšky ze tří sousedních zemí to dnes řekl rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg, jehož citovala agentura APA. Rozhodnutí by podle něj mohli už brzy přijmout premiéři čtveřice středoevropských zemí. Vyjádření Černínského paláce se ČTK snaží získat. Šéf rakouské diplomacie zároveň naznačil, že slovenská pozice je nadále opatrná. Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok v prohlášení uvedl, že postoj Slovenska bude záviset na vývoji epidemiologické situace. Podle premiéra Igora Matoviče by Bratislava mohla turistům z několika států včetně ČR nejprve umožnit vstup do země na 48 hodin.

Jednání s Tomášem Petříčkem, Korčokem a Péterem Szijjártóem podle rakouského ministra jasně ukázalo, že "existuje pozitivní dynamika s ohledem na obnovení svobody cestování v polovině června". Podmínkou podle šéfa rakouské diplomacie ale zůstává setrvalý pozitivní vývoj epidemie ve všech čtyřech zemích.

"Konečné rozhodnutí o otevření hranic by mohli šéfové vlád těchto zemí přijmout již velmi brzy," uvedl Schallenberg. Zároveň zdůraznil, že je pouze na premiérech, zda otevřou hranice současně se všemi třemi sousedními zeměmi. Podle APA tím narážel na postoj Slovenska, jehož premiér se k otevírání hranic staví váhavě.

"Postoj Slovenska bude záviset na vývoji epidemiologické situace v uvedených zemích, ale i na vývoji v těch zemích, s nimiž naši sousedé otevřou hranice," uvedl šéf slovenské diplomacie Korčok.

Bratislava minulý týden umožnila obyvatelům země pod Tatrami vycestovat na 24 hodin do osmi evropských států, včetně Česka, Rakouska a Maďarska, aniž by po návratu na Slovensko museli nastoupit do karantény nebo předkládat potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus. Podle premiéra Matoviče se od středy uvedená doba prodlouží na 48 hodin a na stejnou dobu by Bratislava mohla umožnit vstup obyvatelům Česka, Rakouska, Maďarska, Polska, Chorvatska, Německa, Slovinska a Švýcarska na Slovensko bez potvrzení o testu na koronavirus. "Bylo by to vzájemné. Těchto osm zemí společně s námi by mělo svobodný pohyb lidí do 48 hodin. To by mělo mělo postačovat i na prodloužený v druhé zemi," řekl Matovič.

Také podle maďarského ministra zahraničí Szijjártóa si Maďarsko, Česko, Slovensko a Rakousko dnes stanovily 15. červen jako cílové datum, kdy by se měly otevřít hranice. Rovněž on podle tiskové agentury MTI zdůraznil, že nyní záleží na dalším vývoji epidemiologické situace. Dosavadní zkušenosti s otevíráním hranic jsou podle Szijjártóa pozitivní. Maďarsko dnes otevřelo jižní hranici se Srbskem, od minulého týdne zase umožňuje Slovákům vstup do země na 24 hodin.

Rakousko už dříve plně otevřelo hranice s Německem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem. V polovině května otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem, zachovalo ale namátkové kontroly. Konkrétní datum pro otevření hranic s Itálií a Slovinskem zatím Rakousko podle Schallenberga nemá.