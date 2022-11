Videa související se smrtí ruských válečných zajatců jsou podle NYT pravá

New York (USA)/Kyjev - Americký deník The New York Times (NYT) uvádí, že ověřil pravost videí, která podle Ruska ukazují popravu asi deseti ruských válečných zajatců Ukrajinci v obci Makijivka v Luhanské oblasti. Deník ale podotkl, že stále není jasné, jakým způsobem a z jakého důvodu byli ruští vojáci zabiti. Ukrajinská armáda už dříve uvedla, že videa prověřuje.

Záběry se od minulého týdne šíří na internetu a smrt zajatců přímo nezachycují. Na jednom z nich je vidět, jak ruští vojáci vycházejí z garáže nebo kůlny na zahradu, vzdávají se Ukrajincům a lehají si na zem obličejem dolů. Pak ale jeden z mužů vycházejících z kůlny začne střílet, zřejmě na ukrajinské vojáky. V tu chvíli je záznam přerušen. Na dalším videu, natočeném z výšky, je vidět, jak nejméně 11 mužů, pravděpodobně mrtvých, leží na zemi na tom samém místě, kam si lehali ruští vojáci na prvním záznamu. U některých jsou vidět známky toho, že byli zřejmě střeleni do hlavy. Například podle červených pásek kolem nohou lze usoudit, že jde o ty stejné muže.

"Vypadá to, že většina z nich byla střelena do hlavy," citoval americký list lékařku Rohini Haarovou, která je poradkyní organizace Lékaři za lidská práva (PHR). Haarová také podotkla, že když byli Rusové na zahradě obklíčeni, lehali si na zem, zřejmě neozbrojeni a s rozpaženýma rukama nebo s rukama za hlavou.

Podle listu, který porovnal videa se satelitními snímky, byly záznamy skutečně natočeny u zemědělského stavení v Makijivce v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Autorem prvního z nich je podle NYT nejmenovaný ukrajinský voják, který natáčel na mobilní telefon deníkové záznamy z osvobozování vesnice, které se odehrálo zhruba v polovině listopadu. Druhý videozáznam byl pravděpodobně pořízen z dronu ukrajinskými silami.

Ruský voják, který začal střílet na Ukrajince, byl s velkou pravděpodobností okamžitě zabit. Na videu, které zachycuje bezvládně ležící těla, leží totiž na stejném místě, odkud zahájil palbu. Bílá zeď, před kterou stál, je čerstvě poničená, možná ukrajinskými vojáky, kteří jeho palbu opětovali, všiml si také NYT.

Iva Vukusicová, která se věnuje stíhání válečných zločinů na univerzitě v Utrechtu, upozorňuje, že jen ze samotných videí nelze určit, zda ukazují spáchání válečného zločinu Ukrajinci, nebo nikoliv. Jedním z rozhodujících faktorů podle ní je, zda Ukrajinci ruské vojáky zastřelili jednou nebo dvěma dávkami ve stejné chvíli, kdy Rus zahájil palbu či bezprostředně poté, nebo zda šlo o akt pomsty ve chvíli, kdy už byla bezprostřední hrozba střílejícího Rusa neutralizována. Vukusicová také poukazuje, že pokud Ukrajinci vzdávající se Rusy neprohledali, nemohli vědět, zda jsou ozbrojeni, nebo ne.

Podle ruského ministerstva obrany videozáznamy zachycují brutální vraždu ruských vojáků. Ruské obvinění přichází nedlouho poté, co šéfka mise OSN monitorující humanitární situaci na Ukrajině Matilda Bognerová sdělila, že obě válčící strany na Ukrajině se dopouští mučení zajatců nebo špatného zacházení se zajatci. Bognerová také uvedla, že OSN obdrželo "věrohodná obvinění" z hromadných poprav ruských válečných zajatců zajatých ukrajinskými silami a z několika případů mučení a špatného zacházení.