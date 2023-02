Vichřice kácela stromy v liberecké zoo, v sobotu proto zůstane zavřená

Ilustrační foto - Vchod do liberecké zoo na snímku ze 16. září 2014.

Liberec - Vichřice způsobila škody v Zoologické zahradě v Liberci, popadaly tam stromy a větve. V sobotu zůstane zoo kvůli odstraňování škod pro návštěvníky zavřená, řekl ČTK ředitel zahrady David Nejedlo. Vzrostlý buk podle něj spadl na výběh koní Převalského, u šimpanzů zase nevydržel nápor větru smrk. Po zahradě jsou i polámané větve. V sobotu se tak v zoo bude pracovat na odklízení popadaných stromů a větví a na opravách.

Stromy zřejmě byly podmáčené. "Ještě v noci se očekává silný vítr, takže uvidíme, co to ještě přinese," doplnil Nejedlo. Poškozené výběhy podle něj pracovníci zahrady zabezpečili.

Liberecký kraj zasáhl odpoledne silný vítr, na Frýdlantsku meteorologové naměřili i nárazy kolem 90 kilometrů v hodině, v Liberci byly nárazy o něco slabší. Hasiči vyjížděli v kraji k desítkám událostí, hlavně k popadaným stromům. Na čtyřech místech na Liberecku, Jablonecku a Semilsku zastavily popadané stromy dopravu na železnici. Na trati z Višňové do Frýdlantu najel do spadlého stromu vlak, "Bylo to ale bez zranění," řekla ČTK mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Popadané stromy komplikovaly i dopravu na hlavních silnicích 9 na Českolipsku nebo 10 na Jablonecku a Semilsku.

Není to poprvé, kdy podobným způsobem vítr libereckou zoologickou zahradu zasáhl. Největší škody v liberecké zoo způsobil před 13 lety orkán Kyrill. Tehdy silný vítr porazil 15 vzrostlých stromů, které poničily vybavení zahrady i některé expozice. Bouře ale kácela stromy i v letech 2019 nebo 2020.