Vichr v Česku lámal stromy, brzdil vlaky, shodil zeď, která zabila člověka

Praha - Silný vítr v neděli zasáhl velkou většinu republiky, na Kladensku shodil zeď, která zabila člověka. Výrazně zkomplikoval železniční dopravu, problémy byly i na silnicích. Bez elektřiny kvůli vichru zůstaly desetitisíce odběratelů, počet takových míst se postupně daří energetikům snižovat. Hasiči v souvislosti s počasím vyjížděli od půlnoci do odpoledne k více než 2300 zásahům, především k polámaným a spadlým stromům. Už v noci meteorologové naměřili na několika místech nárazy větru o rychlosti orkánu. Večer by měl vítr slábnout. Několik obětí, dopravní komplikace i výpadky elektřiny způsobily silný vítr a bouře napříč Evropou. Místní záplavy ohlásilo Dánsko či Hamburk.

V průmyslovém areálu ve Velkém Přítočně na Kladensku vítr shodil pět metrů vysokou zeď. Jednoho muže zabila, druhého člověka záchranáři vyprostili ze sutin živého. Se zlomeninami byl převezen do kladenské nemocnice. Okolnosti tragédie vyšetřuje policie.

Menší podíl mělo počasí i na dalším neštěstí, kterým byl rozsáhlý noční požár výrobních a skladovacích hal poblíž nádraží v Mladé Boleslavi. Silný vítr plameny rozdmýchával. Požár se hasičům podařilo zhruba po 17 hodinách dnes před 13:30. Škoda podle předběžných odhadů policie přesáhne miliardu korun.

Kvůli pádu stromu do troleje byl skoro na šest hodin zastavený provoz na hlavní železniční trati mezi Českem a Slovenskem u Lanžhota na Břeclavsku. Více než čtyři hodiny stál v místě vlak z Budapešti do Prahy, ve kterém bylo 70 cestujících. Kvůli nedostupnému terénu je nebylo možné evakuovat a bez přísunu tepla museli čekat na odtažení. Silný nárazový vítr působí komplikace na železnici i jinde. Kvůli stromům spadlým na trati u Žďáru nad Sázavou je zastavený provoz na hlavní železniční spojnicí Prahy a Brna. Provoz bude podle prvních odhadů Správy železnic zastavený do půlnoci. České dráhy ale odhadují, že oprava by mohla být hotová dřív.

Vítr, který vyvracel stromy a lámal větve, přidělal dpráci energetikům. Kolem poledne bylo bez proudu v Česku skoro 53.000 odběratelů. Jejich počet se opravářům během odpoledne podařilo snížit zhruba na polovinu, vyplývá z vyjádření distribučních firem ČEZ a E.ON.

Nejvíc domácností bez elektřiny, kolem 9000, bylo kolem 16:30 na jihu Moravy. Jejich počet tam celý den narůstal. Přes 3000 odběratelů bez proudu bylo vpodvečer také ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.

Výrazně více práce dnes měli kvůli vichru i hasiči. "Od půlnoci do 16. hodiny jsme vyjížděli k 2358 technickým pomocem," uvedli na twitteru. Dlouhodobý denní průměr je 365 zásahů, a to včetně výjezdů k požárům a autonehodám.

Hasiči se museli nejčastěji potýkat s vyvrácenými stromy blokujícími silnice, zlomenými větvemi či s plechy uvolněnými ze střech. Neobvyklý případ řešili na jezeru u Píšťan na Litoměřicku. Zřejmě v důsledku vlnobití vyvolaného vichřicí se tam potopila část mola a středně velká motorová loď.

Silný vítr dnes v Krkonoších zastavil lanovky ve Špindlerově Mlýně, na Černé hoře, na Kněžickém vrchu a kabinovou lanovku na Sněžku. V noci na dnešek meteorologové zaznamenali na Sněžce náraz větru o rychlosti 185 kilometrů v hodině, tedy o síle orkánu. Na krkonošské Luční boudě naměřili poryv o rychlosti kolem 145 kilometrů.

Varování meteorologů před silným větrem platí do dnešní půlnoci. V pondělí by se mohly na Šumavě a v Krušných horách tvořit sněhové jazyky a závěje.