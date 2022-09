Viceprezidentka USA Harrisová přiletěla do Jižní Koreje

Soul - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová dnes přicestovala do Jižní Koreje, aby demonstrovala sílu spojenectví mezi Washingtonem a Soulem. Stalo se tak den poté, co Severní Korea provedla další test balistické střely. Informovala o tom agentura AFP.





Harrisová do Jižní Koreje přiletěla z Japonska, kde se zúčastnila státního pohřbu japonského expremiéra Šinzóa Abeho, který se stal obětí atentátu. V Jižní Koreji se viceprezidentka USA setkala s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem a hodlá také zavítat do demilitarizované zóny mezi Severní a Jižní Koreou. Podle AFP by to mohlo vyvolat kritické reakce ze strany Pchjongjangu.

Loni v srpnu navštívila demilitarizovanou zónu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, Severní Korea ji tehdy označila za "největšího ničitele mezinárodního míru".

Severní Korea provedla ve středu svůj nejnovější raketový test a představitelé v Soulu a Washingtonu varovali, že připravuje rovněž novou jadernou zkoušku. Ta by se podle jihokorejské rozvědky mohla uskutečnit příští měsíc, po sjezdu Komunistické strany Číny, jež je nejdůležitějším spojencem KLDR.

Před odletem do Jižní Koreje Harrisová řekla, že režim severokorejského diktátora Kim Čong-una novými odpaly střel ohrožuje regionální stabilitu.