Viceprezidentka USA Harrisová jedná v Singapuru, hlavním tématem je Afghánistán

Singapur - Spojené státy se nyní plně soustřeďují na evakuace Američanů a jejich spolupracovníků z Afghánistánu a neměly by se nechat rozptylovat otázkami kolem odchodu amerických vojáků z afghánského území. Uvedla to americká viceprezidentka Kamala Harrisová při své návštěvě Singapuru. Harrisová kromě Singapuru zavítá i do Vietnamu a jejím úkolem je přesvědčit místní vůdce, že Spojené státy vytrvají ve své angažovanosti v regionu, napsala agentura AP.

"Bude ještě spousta času na to, abychom analyzovali, co se stalo v souvislosti se stažením z Afghánistánu," prohlásila Harrisová na dnešní společné tiskové konferenci se singapurským premiérem Lee Hsien Loongem. "Teď se však soustřeďujeme na evakuaci amerických občanů, Afghánců, kteří s námi spolupracovali, a Afghánců, kteří jsou zranitelní, včetně žen a dětí," dodala.

Kvůli stažení amerických sil z Afghánistánu, na němž se s islamistickým hnutím Tálibán dohodl americký prezident Donald Trump, čelí vláda současného šéfa Bílého domu Joea Bidena ostré kritice doma i v zahraničí. Stejně tak je kritizována chaotická evakuace zahájená poté, co většinu Afghánistánu ovládli bojovníci Tálibánu.

"Doufáme, že se Afghánistán nestane znovu epicentrem terorismu," uvedl dnes předseda singapurské vlády Lee. Prohlásil rovněž, že Singapur nabídl své dopravní letadlo, aby pomohl s evakuacemi.

Cílem asijské cesty viceprezidentky Harrisové je rozptýlit obavy amerických spojenců související s odchodem USA z Afghánistánu a posílit vztahy s americkými partnery v regionu, kde stále větší hospodářský a politický vliv uplatňuje Čína.

"Při setkání (s premiérem Leem) jsem zdůraznila odhodlání USA spolupracovat s našimi spojenci a partnery v indicko-pacifickém regionu, aby bylo zajištěno dodržování pravidel na základě mezinárodního řádu a svoboda plavby, včetně oblasti Jihočínského moře," řekla dnes Harrisová.

Čína si nárokuje téměř celé Jihočínské moře, kudy vedou významné námořní trasy a pod jehož dnem se mohou nacházet velké zásoby ropy a zemního plynu. Nároky na určité oblasti si činí i Brunej, Filipíny, Malajsie, Tchaj-wan a Vietnam. V Singapuru je největší přístav v oblasti jihovýchodní Asie a země podporuje svobodnou plavbu, uvedla agentura Reuters.