Viceprezident USA Pence si nevzal roušku ani v nemocnici

Washington - Americký viceprezident Mike Pence při své úterní návštěvě nemocnice Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě jako jediný člen delegace neměl roušku, přestože to nemocnice má ve svých pravidlech. Bez roušky se Pence ocitl i v laboratoři, kde se testuje na koronavirus, a neměl zakrytá ústa a nos ani při následném jednání. Své rozhodnutí viceprezident zdůvodnil tím, že často podstupuje testy na koronavirus. Informovala o tom dnes agentura AP.

Z videa viceprezidentovy návštěvy je patrné, že neměl roušku, když se setkal se zaměstnancem Mayo Clinic, který se zotavil z nákazy a podstupoval odběr plazmy s protilátkami. Agentura AP napsala, že Pence byl jako jediný bez roušky i při návštěvě laboratoře, kde nemocnice vyhodnocuje testy na koronavirus. Viceprezident neměl zakrytá ústa a nos ani při následné diskusi o testovaní a výzkumu, zatímco všichni ostatní účastníci, včetně šéfa amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Stephena Hahna, ji měli.

Klinika na twitteru uvedla, že viceprezidenta o svém pravidlu ohledně roušek informovala před jeho příjezdem. Později byl ale tweet s touto informací odstraněn. Na dotaz, proč se tak stalo či kdo požádal o smazání příspěvku, nemocnice podle AP neodpověděla.

Pence později své rozhodnutí nevzít si roušku ani ve zdravotnickém zařízení zdůvodnil tím, že často podstupuje testy na koronavirus. "Jako viceprezident Spojených států jsem pravidelně testován na koronavirus," uvedl s tím, že testy podstupují i jeho kolegové. Pence doplnil, že dodržuje pokyny amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které uvádí, že roušky jsou vhodné pro nakažené, aby se zamezilo dalšímu šíření nemoci.

"Takže vzhledem k tomu, že koronavirus nemám, myslel jsem si, že by to byla dobrá příležitost tu být, moci hovořit s výzkumníky, úžasným zdravotnickým personálem, podívat se jim do očí a říct ´děkuji vám´," vysvětlil své rozhodnutí viceprezident.

Pence není jediným zástupcem Bílého domu, který odmítá nosit roušku. Sám prezident Donald Trump ihned po představení nových pokynů, které doporučují Američanům, aby na veřejnosti měli zakrytá ústa a nos, uvedl, že určitě roušku nosit nebude.