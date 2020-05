Viceprezident USA Pence by uvítal návrat Michaela Flynna do vlády

Washington - Viceprezident Spojených států Mike Pence by uvítal návrat exporadce Michaela Flynna do administrativy prezidenta Donalda Trumpa. V neděli to prohlásil v rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Trump Flynna vyhodil z pozice svého poradce v roce 2017 poté, co vyšlo najevo, že lhal Pencovi o svých kontaktech s Rusy. Flynna následně stíhaly úřady za lhaní vyšetřovatelům, ve čtvrtek však k překvapení řady pozorovatelů zažádaly o stažení všech obvinění.

"Myslím, že generál Michael Flynn je americký vlastenec, sloužil této zemi velice znamenitě. Pokud jde o mě, rád bych Michaela Flynna zase viděl," řekl Pence na otázku, zda by si přál návrat někdejšího poradce do prezidentské administrativy.

Flynn se v roce 2017 přiznal k tomu, že vědomě lhal vyšetřovatelům FBI ohledně svého telefonátu s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. O tomto rozhovoru přitom nepravdivě informoval také viceprezidenta, kvůli čemuž Trump následně Flynna z úřadu propustil. Pence po Flynnově vyhazovu řekl, že je jeho jednáním zklamán a že Trumpovo rozhodnutí podporuje.

Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek požádalo soud, aby zrušil obvinění vznesená proti Flynnovi kvůli jeho křivé výpovědi. Úřad argumentuje tím, že exporadcův rozhovor s FBI z ledna 2017 nesouvisel s vyšetřováním. Flynnův případ totiž vzešel z práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který objasňoval úlohu Ruska v amerických prezidentských volbách v roce 2016. Soud by měl o žádosti ministerstva podle Flynnova právníka rozhodnout ještě tento týden.

Proti snaze o zastavení Flynnova stíhání se důrazně ozvali opoziční demokraté, podle nichž ministr spravedlnosti William Barr zneužívá svého úřadu k ochraně Trumpových spojenců před zákonem. Podle kritiků Trump nabyl sebevědomí zasahovat do kriminálních kauz svých blízkých spolupracovníků poté, co jej Senát v únoru zprostil ústavní žaloby, kterou na něj podala Sněmovna reprezentantů ovládaná opozičními demokraty.

Prezident přitom již dubnu prohlásil, že by Flynna mohl znovu zaměstnat a že v této věci zváží Penceův názor.